Diretta Paraguay Qatar/ Streaming video DAZN: esordio qatariota (Copa America 2019)

Paraguay Qatar si gioca allo stadio Maracana di Rio de Janeiro, con calcio d’inizio alle ore 21:00 italiane di domenica 16 giugno: siamo nel gruppo B della Copa America 2019, in una prima giornata inaugurata qualche ora prima dalla sfida tra Argentina e Colombia. C’è grande attesa per l’esordio assoluto del Qatar in questa manifestazione: come sappiamo la Copa America prevede che alcune nazionali siano invitate per completare le 12 partecipanti, e quest’anno la CONMEBOL ha deciso di puntare sull’organizzatrice dei Mondiali 2022, che dunque effettuerà una sorta di secondo test dopo aver vinto (a sorpresa, va detto) la Coppa d’Asia. Il Paraguay naturalmente appare più competitivo: nel 2011 aveva raggiunto la finale perdendola contro l’Uruguay e, anche se adesso non ha quel livello di qualità e forza, può comunque giocarsela in un torneo che ha sempre riservato sorprese. Aspettando la diretta di Paraguay Qatar vediamo allora in che modo le due nazionali potrebbero disporsi sul terreno di gioco del celebre Maracana, analizzando in maniera più approfondita le scelte dei due Commissari Tecnici nelle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paraguay Qatar non sarà trasmessa in diretta tv, ma le partite di Copa America 2019 saranno trasmesse sulla piattaforma DAZN: sarà questa emittente a fornire anche questa sfida in diretta streaming video, bisognerà essere abbonati al portale e armarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure avvalersi di una smart tv con connessione a internet per installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI PARAGUAY QATAR

Per Paraguay Qatar Eduardo Berizzo dovrebbe puntare sul rodato 4-4-2: tra i pali va Silva, con Valdez e Arzamendia che agiscono da terzini mentre Gustavo Gomez (un passato nel Milan) e Alonso saranno i due centrali a protezione del portiere. Spazio poi ai due Rojas (Matias e Rodrigo) come mediani di un centrocampo che prevede anche l’utilizzo di Hernan Perez e Villalba sulle fasce, pronti ad avanzare il loro raggio d’azione formando eventualmente un 4-2-4 con i due attaccanti. Qui, Sanabria se la gioca con Romero Gamarra e Carlos Gonzalez. Il Qatar invece sarà schierato con il 5-3-2: coach Felix Sanchez manda in porta Al Sheeb con tre centrali che sono Al Hajri, Khoukhi e Salman mentre i due laterali, che dovranno avere spiccata propensione offensiva, sono Pedro Miguel e Abdelkarim Hassan. Hatem e Madibo rappresentano la cerniera di mezzo, capitan Al Haydos può avanzare fino a ricoprire una posizione da trequartista agendo alle spalle dei due attaccanti, che dovrebbero essere Afif e Almoez Ali.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Paraguay Qatar indicano nella nazionale rojiblanca la grande favorita per la vittoria: il segno 1 per scommettere sul successo paraguaiano vale infatti 1,75 volte la somma messa sul piatto, contro il 5,75 che è invece il valore assegnato all’eventualità di un’affermazione qatariota per la quale dovrete puntare sul segno 2. Il pareggio, segno X, vi permetterebbe invece di guadagnare una somma pari a 3,45 volte quanto avrete scommesso.



