Diretta Parallelo a squadre Mondiali Cortina/ Streaming video Rai: gara apertissima!

DIRETTA PARALLELO A SQUADRE: GARA APERTISSIMA!

Siamo in diretta oggi, mercoledì 17 febbraio 2021 il parallelo a squadre dei Mondiali di sci di Cortina 2021, che da programma ufficiale avrà inizio solo alle ore 12.15 sulla Rumerlo. Dopo dunque l’incredibile medaglia d’oro vinta dalla nostra Marta Bassino nella prova individuale solo nella giornata di ieri, ecco che sotto ai riflettori sarà ancora una volta questa disciplina così particolare (ma che pure ha attirato parecchie critiche nelle ultime ore, per alcune regole veramente discutibili), che vedrà protagoniste però intere nazionali. Il format della competizione non ci è nuovo: le varie nazionali (composte da 6 a 4 atleti ciascuna) si sfideranno secondo un tabellone del tipo tennistico, fino a raggiungere la finalissima che assegnerà la medaglia del metallo più prezioso. Vista la particolarità della gara, come pure le incerte condizioni meteo (è previsto gran caldo oggi a Cortina per cui non possiamo escludere pesanti interventi sul tracciato), ci pare difficile immaginare ora un pronostico chiaro: quel che è certo è che per la diretta del Parallelo a squadre ai Mondiali di Cortina 2021 sarà gran spettacolo.

DIRETTA PARALLELO SQUADRE MONDIALI CORTINA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del parallelo a squadre dei Mondiali di sci Cortina 2021 vedrà la partenza in programma alle ore 12.15 sulla Rumerlo. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN – ma per la rassegna iridata di Cortina d’Ampezzo la Rai metterà a disposizione anche la ribalta di Rai Due, logicamente tasto 2 del telecomando. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ai Mondiali di sci di Cortina (www.fis-ski.com) con tutti i tempi a in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PARALLELO SQUADRE MONDIALI CORTINA: I PROTAGONISTI

Come abbiamo già visto in occasione del parallelo individuale occorso solo nella giornata di ieri, è sempre gran incertezza quando di parla di questa disciplina: se poi parliamo di una gara a squadre, davvero ci pare quasi impossibile segnare un pronostico netto. Pure andiamo a vedere quali saranno i possibili protagonisti della manifestazione. Consultando la Starlist vediamo che sono 15 i team che si sfideranno oggi e tra questi chiaramente non mancherà l’Italia, che verrà rappresentata da sei atleti e dunque Lara Dalla Mea, Laura Pirovano, Nadia Delago, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti e Giovanni Borsotti. Pure nel tabellone non mancheranno nazionali da cui ci si attende moltissimo, come la Svizzera (con Wendy Holdener) e l’Austria, guidata dall’oro a ex aequo nel parallelo individuale Katharina Liensberger: attenzione però anche alla Germania con Strasser e Schmid che hanno ben fatto ieri sulla Rumerlo. E chiaramente aspettiamoci gran colpi di scena!



