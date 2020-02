Diretta parallelo Chamonix/ Streaming video Rai: ultima gara nella specialità

La Coppa del Mondo di sci ci propone oggi la diretta del parallelo di Chamonix, la seconda e ultima gara della stagione in questa specialità che la FIS sta cercando di valorizzare sempre di più all’interno del Circo Bianco. Quest’anno è stata decisa l’istituzione di una Coppa di specialità a sé stante per il parallelo, anche se con due sole gare in calendario: come già accennato, quello di Chamonix è l’ultimo parallelo e di conseguenza al termine della gara odierna ci sarà anche l’assegnazione di questa Coppetta. L’attesa è comunque grande, sia perché in parallelo di solito lo spettacolo non manca, sia perché stante il grande equilibrio ai vertici della classifica della Coppa del Mondo generale alla fine ogni punto potrebbe risultare decisivo: andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del parallelo di Chamonix.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL PARALLELO DI CHAMONIX

La diretta del parallelo di Chamonix avrà inizio alle ore 13.15, quando avrà inizio il tabellone principale di questa gara sempre molto particolare. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Chamonix (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA PARALLELO CHAMONIX: FAVORITI E AZZURRI

Verso la diretta del parallelo di Chamonix, ricordiamo innanzitutto che nel tabellone principale troveranno posto i migliori 32 delle qualificazioni. Il primo turno è nettamente quello più lungo, perché i sedicesimi prevedono il doppio turno, con gli atleti in gara che dovranno dunque gareggiare su entrambi i tracciati. Da quel momento tutto si farà molto più veloce, perché ottavi, quarti, semifinali e finali (anche per i piazzamenti fino all’ottavo posto) saranno in manche secca. Parlare dei favoriti è invece decisamente più complicato: prima di Natale in Alta Badia la vittoria era andata al norvegese Rasmus Windingstad davanti al tedesco Stefan Luitz e all’austriaco Roland Leitinger. Segni particolari: per tutti e tre si è trattato dell’unico podio stagionale. Di conseguenza il parallelo è gara sempre aperta ai colpi di scena: basandoci anche sui risultati delle scorse stagioni, potremmo dire che Alexis Pinturault potrebbe fare meglio di Henrik Kristoffersen, ma tutto andrà verificato poi in pista. Per quanto riguarda gli azzurri, saranno in gara Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Simon Maurberger e Tommaso Sala, mentre ha rinunciato Alex Vinatzer che non sta benissimo, come si è visto ieri in slalom. Un mix dunque di slalomisti e gigantisti che speriamo ci possa regalare soddisfazioni: i nostri non saranno magari fra i primi favoriti, ma abbiamo già visto che questo in parallelo non è un aspetto così importante, dunque alcune belle sorprese sarebbero molto gradite…



