Diretta Parallelo femminile Lech/ Streaming video Rai: tante le assenze di peso!

DIRETTA PARALLELO FEMMINILE LECH: SIAMO IN AUSTRIA!

Dopo il gustoso antipasto di Soelden, ecco che la Coppa del mondo di sci 2021 torna di scena offrendoci la diretta del Parallelo femminile di Lech, oggi 13 novembre 2021. Siamo nella celebre cittadina austriaca per disputare quella che è di fatto l’unica prova di questa specialità prevista in questa stagione della Coppa, per cui pure domani saranno di scena gli uomini: per l’annata 2021-22 la Fis infatti ha previsto appena un solo banco di prova per la disciplina, che pure non assegnerà alcuna coppetta di cristallo e che dunque varrà pochissimo anche per la classifica generale.

Una gara dunque “poco utile” ai fini della stagione, a cui, senza sorpresa, parecchie big hanno già dato forfait, non volendo rischiare nulla in una stagione che culminerà anche nelle Olimpiadi di Pechino. Pure poco valorizzata e priva di grandi nomi, da Goggia a Brignone fino a Petra Vlhova (che pure qui aveva vinto solo l’anno scorso), pure contiamo di vivere con la diretta del parallelo femminile di Lech, una gara per la coppa del mondo comunque godibile e chissà che pure le azzurre (5 le iscritte) possano oggi regalarci un sorriso.

DIRETTA PARALLELO FEMMINILE DI LECH IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del parallelo femminile di Lech avrà inizio alle ore 17.00, quando avrà inizio il tabellone principale di questa gara sempre molto particolare. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Lech (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA PARALLELO FEMMINILE LECH: LE PROTAGONISTE

Come abbiamo accennato, visto il contesto ben complicato in cui si inserisce la diretta del parallelo femminile a Lech, saranno ben poche le big che si presentano al cancelletto di partenza austriaco oggi pomeriggio. Sicuramente oggi non vi sarà al via Petra Vlhova, qui vincitrice in carica, visto che la slovena ha deciso di puntare forte sugli slalom di Levi della prossima settimana: in aggiunta pure non vi saranno anche Alice Robinson, Mikaela Shiffrin, ma anche Tessa Worley (bonzo mondiale nella disciplina), Holdener e Gisin.

Senza dimenticarci di Goggia e Brignone, che pure con gran anticipo hanno annunciato di preferire prepararsi al meglio prossime gare della Coppa del mondo. Vista la lunga lista di assenze, chi dunque sarà regina del parallelo di Lech oggi? Difficile dirlo viste pure le regole e il format della gara, spesso inique e fonte di polemiche e recriminazioni. Pure alla vigilia della prova possiamo se non altro mettere in evidenza le azzurre: al Lech infatti non dovrebbero mancare Marta Bassino (medaglia d’oro nella disciplina agli ultimi mondiali di Cortina) ma pure Roberta Midali e Anita Gulli, come anche Sophie Mathiou e la debuttante Celina Haller, sciatrice classe 2000.

