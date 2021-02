Diretta Parallelo Femminile Mondiali Cortina/ Streaming video Rai: chi sul podio?

DIRETTA PARALLELO FEMMINILE MONDIALI CORTINA 2021: GARA APERTA!

Siamo in diretta con i Mondiali di Cortina 2021 anche oggi, martedì 16 febbraio 2021 con la gara dello slalom parallelo gigante femminile individuale. Siamo dunque pronti, con le nostre beniamine, sulla Rumerlo, per vivere alle ore 9.00 le prime qualificazioni e alle ore 14.00 la gara vera e propria che consegnerà un pesantissimo oro iridato, pure per una disciplina che non è certo una “classica” per il circo bianco. Il parallelo femminile (così come anche la prova individuale maschile) ai Mondiali di Cortina si annuncia come gara veramente apertissima, dove potrebbe succedere di tutto: specie se ricordiamo che come disciplina non ha mai trovato grande spazio in Coppa del mondo, e che pure l’ultima e l’unica prova del circo bianco, per la stagione 2020-21, risale ancora allo scorso novembre a Lech. Lo ricordiamo bene, allora a vincere fu Petra Vlhova, seguita sul podio da Moltzan e Gut. Da allora però sono passati quasi 4 mesi e il contesto è completamente diverso come pure il tipo di tracciato che andranno oggi ad affrontare le nostre beniamine. Potrebbe davvero succedere di tutto oggi!

DIRETTA PARALLELO FEMMINILE MONDIALI CORTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del parallelo femminile dei Mondiali di Cortina vedrà il via delle qualificazioni già alle ore 9.00, mentre la gara vera e propria è in programma alle ore 14.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN – ma per i Mondiali di Cortina la Rai proporrà lo sci anche sui suoi canali generalisti. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d’Ampezzo (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA PARALLELO FEMMINILE MONDIALI CORTINA: LE PROTAGONISTE

Come abbiamo accennato prima, per via della particolarità della prova, come dei pochissimi precedenti, ci appare davvero complicato oggi immaginare una lista ristretta di precedenti all’oro iridato, come pure al podio: vista poi la formula della competizione, davvero possiamo dire che potrebbe accadere di tutto oggi. Pure ci pare doveroso segnare almeno un ventaglio di protagoniste che potrebbero fare bene oggi. Ecco che allora non possiamo non parlare di Petra Vlhova, vincitrice dell’unico parallelo della stagione (e argento nella combinata di ieri), come pure della Coppetta di specialità nella scorsa Coppa del mondo: sono poi riflettori puntati su Lara Gut, già al successo nel Super G come anche su Sara Hector (mancherà invece Mikaela Shiffrin). Meritano poi posto in primo piano anche le azzurre: di certo Federica Brignone e ancor più Marta Bassino sono tra le nostre più vive speranze di medaglie per i Mondiali di sci di Cortina 2021. Chiaramente non saranno le sole: iscritte alla gara saranno anche Laura Pirovano e Lara Dalla Mea, da cui ci attendiamo buoni risultati.



