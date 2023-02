Diretta parallelo femminile Mondiali sci 2023/ Streaming video Rai: Bassino!

La diretta del parallelo femminile dei Mondiali di sci 2023 caratterizzerà la giornata di oggi, mercoledì 15 febbraio, sulle nevi francesi dove siamo ormai decisamente entrati nella seconda parte della rassegna iridata, quella dedicata cioè alle discipline tecniche. Oggi gareggiano sia le donne sia gli uomini, tutti saranno impegnati infatti con le fasi decisive del parallelo, specialità della quale in ambito femminile due anni fa diventò campionessa del Mondo la nostra Marta Bassino, ex-aequo con l’austriaca Katharina Liensberger, prima grande gioia iridata per la piemontese, che invece una settimana fa è salita sul tetto del Mondo anche in super-G.

Mettiamo in particolare evidenza i ricordi, sia perché sono bellissimi per i colori azzurri sia perché in realtà non ci sarebbe molto da dire sul parallelo femminile in termini di risultati recenti: nell’edizione in corso della Coppa del Mondo era previsto solamente un parallelo, per di più a novembre scorso, che fu cancellato a Lech (Austria) per carenza di neve. Gara sempre spettacolare ma che tecnicamente fa discutere, oggi comunque mette in palio un titolo iridato e allora merita tutta la nostra attenzione: andiamo a presentare tutte le informazioni utili per seguire la diretta del parallelo femminile ai Mondiali di sci 2023.

DIRETTA PARALLELO FEMMINILE MONDIALI SCI 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del parallelo femminile dei Mondiali di sci 2023 vedrà il via alle ore 12.00, alternandosi alla gara maschile. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) in chiaro per tutti e il canale tematico Eurosport.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del parallelo femminile, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Francia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA PARALLELO FEMMINILE MONDIALI SCI 2023: IL CONTESTO

Per presentare la diretta del parallelo femminile dei Mondiali di sci 2023, dobbiamo evidenziare che nemmeno alle Olimpiadi troviamo un precedente, perché nel programma dei Giochi c’è il team event ma non il parallelo individuale, quindi in questo esercizio non si gareggia addirittura dal 2021. Il Mondiale vide il pari merito al termine della finale tra Marta Bassino e Katharina Liensberger (che avrebbe poi vinto anche lo slalom), quindi fu assegnata una doppia medaglia d’oro, mentre il bronzo era andato alla francese Tessa Worley, per un podio quindi di valore tecnico comunque indiscutibile, grazie alla presenza di tre campionesse che lo nobilitarono.

Qualche mese più tardi, all’inizio della successiva stagione di Coppa del Mondo e per la precisione il 13 novembre 2021, ci fu a Lech un parallelo di Coppa del Mondo che fu vinto dalla slovena Andreja Slokar davanti alle due norvegesi Thea Louise Stjernesund e Kristin Lysdahl, podio questo che sarebbe stato invece ben più difficile da pronosticare e che ci ricorda come in parallelo sia meglio non sbilanciarsi in troppi calcoli e previsioni. Staremo quindi a vedere che cosa potrà succedere, naturalmente sperando che pure in Francia ci sia tanto azzurro, come in occasione del trionfo di Marta Bassino a Cortina…

