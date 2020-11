Diretta parallelo maschile Lech/ Streaming video Rai, Coppa del Mondo di sci

La Coppa del Mondo di sci è protagonista anche oggi con la diretta del parallelo maschile di Lech, unica gara dell’intera stagione in Coppa per questa specialità sempre un po’ anomala. La FIS, come abbiamo già ricordato ieri per le donne, quest’anno ha collocato un solo parallelo nel calendario del Circo Bianco, più quello dei Mondiali a Cortina: si gareggia in Austria, in questa località che mancava da ben 26 anni dalla Coppa del Mondo, quando Lech vide una doppia vittoria in slalom di un certo Alberto Tomba. Un ritorno particolare per Lech, che ospita questo doppio parallelo che doveva avere luogo già a metà mese ma è slittato di una dozzina di giorni causa carenza di neve. La diretta del parallelo maschile di Lech proporrà dunque la seconda gara della stagione di Coppa del Mondo, perché gli uomini sono ancora fermi al gigante di apertura oltre un mese fa a Solden, dopo il quale non hanno più gareggiato fino ad oggi. Questa sarà una particolarità in più per la diretta del parallelo maschile di Lech, gara già di sua aperta a sorprese e colpi di scena: che cosa potrà succedere?

DIRETTA PARALLELO MASCHILE DI LECH IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del parallelo maschile di Lech avrà inizio alle ore 17.50, quando avrà inizio il tabellone principale di questa gara sempre molto particolare. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Lech (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA PARALLELO MASCHILE LECH: CARATTERISTICHE E AZZURRI

Verso la diretta del parallelo maschile di Lech, giova ricordare anche oggi che nel tabellone principale troveranno posto i migliori 16 delle qualificazioni, una differenza importante rispetto all’anno scorso, quando invece il tabellone era a 32. In compenso, questa fase ad eliminazione diretta prevederà ottavi, quarti, semifinali e finali tutti in doppia manche, con gli atleti che si scambieranno naturalmente le corsie tra una run e l’altra (sanando dunque quella che era una evidente pecca in caso di difformità anche minime fra i due tracciati) e la somma dei tempi determinerà chi passerà al turno successivo – e in finale naturalmente la vincitrice – ma con il verdetto facilissimo da capire, perché nella seconda run si partirà con il distacco della prima e di conseguenza chi giungerà davanti al traguardo nella run 2 avrà avuto la meglio. Parlare dei favoriti non è facile in una gara così particolare e per di più davvero all’inizio della stagione, ricordiamo allora piuttosto che l’Italia ha iscritto al parallelo maschile di Lech appena quattro atleti. Saranno Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Roberto Nani e Hannes Zingerle a tenere alto il tricolore, ci affidiamo dunque in particolare ai gigantisti. Cosa sapranno fare gli azzurri?



