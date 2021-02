Diretta Parallelo Maschile Mondiali Cortina/ Streaming video Rai: sfida apertissima!

DIRETTA PARALLELO MASCHILE MONDIALI CORTINA: SFIDA APERTISSIMA

Siamo in diretta anche oggi, martedì 16 febbraio 2021 con i Mondiali di sci di Cortina 2021 e per la diretta dello slalom gigante parallelo maschile, che avrà inizio solo alle ore 9.00 con le prime qualificazioni (la gara vera e propria sarà alle ore 14.00). Dopo i primi giorni della manifestazione iridata riservati alla velocità, ecco che i nostri beniamini (in contemporanea con le donne) arrivano oggi a sfidarsi sui pali della Rumerlo, per una gara che in stagione pure ha fatto appena una sola comparsata in Coppa del mondo. Il riferimento è pure lontano: era il 27 novembre 2020 quando era andato in scena l’unico parallelo individuale maschile della stagione e allora fu gran successo di Alexis Pinturault, seguito da Kristoffersen e Schmid. Sono dunque passati quasi 4 mesi dall’ultima volta, ma siamo sicuri che pure oggi, nella diretta del parallelo maschile ai Mondiali di Cortina 2021 sarà vero spettacolo: i colpi di scena tra i pali non saranno certo pochi.

DIRETTA PARALLELO MASCHILE MONDIALI CORTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del parallelo maschile dei Mondiali di Cortina vedrà il via delle qualificazioni già alle ore 9.00, mentre la gara vera e propria è in programma alle ore 14.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN – ma per i Mondiali di Cortina la Rai proporrà lo sci anche sui suoi canali generalisti. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d’Ampezzo (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA PARALLELO MASCHILE MONDIALI CORTINA 2021: I PROTAGONISTI

Considerato che, oltre alla combinata occorsa solo ieri, si tratta della prima gara più tecnica per i Mondiali di sci di Cortina 2021 e che pure l’ultimo parallelo disputato in Coppa del mondo risale allo scorso novembre, ci appare ovviamente ben complicato immaginare chi oggi potrebbe ambire alla medaglia d’oro. Senza dimenticare che poi per la formula stessa della gara, davvero il colpo di scena pare dietro l’angolo. Volendo comunque immaginare un ventaglio di possibili protagonisti annunciati per il parallelo maschile ai Mondiali di Cortina, va subito precisato che mancherà al via forse l’atleta più atteso, ovvero Alexis Pinturault. Il francese, vincitore della sopra citata prova di Lech in Coppa del mondo, ha deciso di non iscriversi alla gara odierna, lasciando dunque ancor più aperto il pronostico. Presenti invece, e pronti a fare scintille saranno altri grandi nomi come quelli di Meillard e Caviezel, e come Faivre, Schwartz, Odermatt e Murisier. Per quanto riguarda gli atleti di casa, possiamo dire che di solito lo squadrone azzurro fa fatica in questo tipo di competizione, ma certo non possiamo escludere alcun colpo di scena. Si sono comunque iscritti alla gara Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti e Giovanni Franzoni: chissà che per una volta la sorte arrida ai nostri beniamini!





