Diretta parallelo maschile Mondiali sci 2023/ Streaming video Rai: chi vincerà?

Oggi, mercoledì 15 febbraio, in Francia è il giorno della diretta del parallelo maschile dei Mondiali di sci 2023: nella seconda parte della rassegna iridata, quella dedicata alle discipline tecniche, prima di vivere giganti e slalom nei prossimi giorni fino alla chiusura di domenica, oggi infatti il palcoscenico sarà tutto per il parallelo, che assegnerà i propri titoli individuali sia per le donne sia per gli uomini, dopo il team event di ieri, che era a sua volta un parallelo, ma naturalmente a squadre miste.

Due anni fa a Cortina aveva trionfato il francese Mathieu Faivre, che poi divenne uno dei mattatori della rassegna iridata sulle Dolomiti vincendo anche il gigante davanti al nostro Luca De Aliprandini. Sono passati ben 24 mesi, ma è ancora uno dei ricordi più recenti per quanto riguarda il parallelo maschile, anche perché nell’edizione 2022-2023 in corso della Coppa del Mondo era previsto solamente un parallelo che fu cancellato a Lech (Austria) per carenza di neve e che in ogni caso avrebbe avuto luogo a novembre, cioè ben tre mesi prima di questi Mondiali. Gara spettacolare ma sempre molto ricca di incognite, oggi mette in palio un titolo iridato e allora adesso andiamo senza ulteriori indugi a presentare tutte le informazioni utili per seguire la diretta del parallelo maschile ai Mondiali di sci 2023.

DIRETTA PARALLELO MASCHILE MONDIALI SCI 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del parallelo maschile dei Mondiali di sci 2023 vedrà il via alle ore 12.00, alternandosi alla gara femminile. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) in chiaro per tutti e il canale tematico Eurosport.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del parallelo maschile, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Francia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA PARALLELO MASCHILE MONDIALI SCI 2023: IL CONTESTO

Presentando la diretta del parallelo maschile dei Mondiali di sci 2023, dobbiamo evidenziare che la situazione è ancora più paradossale di quella per la combinata, perché nemmeno alle Olimpiadi si è disputato il parallelo individuale, dal momento che nel programma dei Giochi olimpici c’è solamente il team event oltre alle cinque classiche competizioni individuali dello sci alpino, quindi in parallelo non si gareggia addirittura dal 2021. Il Mondiale vide il già citato successo di Mathieu Faivre davanti al croato Filip Zubcic e allo svizzero Loic Meillard, diamo questo risultato come punto di riferimento anche se l’unica certezza l’impossibilità di sbilanciarsi in pronostici.

Qualche mese più tardi, all’inizio della successiva stagione di Coppa del Mondo e per essere precisi il 14 novembre 2021, ebbe luogo quello che ancora oggi resta in assoluto l’ultimo parallelo maschile del Circo Bianco: vinse l’austriaco Christian Hirschbühl davanti al connazionale Dominik Raschner e al norvegese Atle Lie McGrath, che un anno e mezzo più tardi si meriterebbe la qualifica di nome di spicco di quel podio sorprendente, ma purtroppo è già tornato a casa da questi Mondiali a causa di un infortunio al ginocchio. L’unica certezza è che tutto sarà possibile, sperando magari che ci possa essere un po’ di gloria anche per l’Italia…

