DIRETTA PARIGI ROUBAIX 2025: TADEJ POGACAR DEBUTTA NELL’INFERNO DEL NORD

L’Inferno del Nord promette di essere ancora più affascinante del solito con la diretta Parigi Roubaix 2025 oggi, domenica 13 aprile. Infatti ci sarà il debutto di Tadej Pogacar, che proverà così a sfidare Mathieu Van der Poel sul terreno sulla carta in assoluto più favorevole all’olandese, cioè una corsa completamente pianeggiante nella quale sono ovviamente gli storici tratti in pavé a fare la selezione. La Parigi Roubaix è una corsa come nessun’altra e allora attenzione anche all’inesperienza dello sloveno, che però dà ancora una volta di essere il ciclista più completo da molti decenni a questa parte – tanto per capirci, era da Greg Lemond nel 1991 che non partecipava alla Roubaix il campione in carica del Tour de France.

L’anno scorso Van der Poel dominò lanciando l’attacco decisivo a molti chilometri dal traguardo per fare il bis del successo del 2023, però nella diretta Parigi Roubaix 2025 avrà tutto da perdere, perché un eventuale successo di Pogacar sancirebbe in modo forse definitivo la superiorità dello sloveno persino nelle corse di un giorno, considerando che Tadej ha già vinto anche il Giro delle Fiandre per due volte e che Liegi e Lombardia sono “feudi” del fenomeno della UAE Team Emirates. I due hanno vinto 11 delle ultime 13 classiche monumento, per tutti gli altri l’obiettivo è quello di spezzare il duopolio, in particolare Mads Pedersen e Wout Van Aert, ma nella diretta Parigi Roubaix 2025 occhio pure a Filippo Ganna, alla ricerca di un’impresa in stile Sonny Colbrelli del 2021.

PARIGI ROUBAIX 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

Dopo il buco al Fiandre, la diretta Parigi Roubaix 2025 in tv tornerà in chiaro sulla Rai, dalle ore 13.30 su Rai Sport e poi dalle ore 15.15 su Rai Due, con diretta streaming video su Rai Play, affiancando quindi Eurosport e i servizi correlati su abbonamento.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA PARIGI ROUBAIX 2025 STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA PARIGI ROUBAIX 2025: PERCORSO, ORARI E CARATTERISTICHE

Abbiamo accennato al fatto che le caratteristiche del percorso dovrebbero essere dalla parte di Van der Poel (ma anche di Van Aert, Pedersen o Ganna) nella diretta Parigi Roubaix 2025, con Pogacar che sfiderà gli uomini da classiche del Nord sul terreno per eccellenza degli specialisti. La partenza, come ormai da molti decenni, avrà luogo da Compiègne, località nemmeno così vicina a Parigi, con la capitale che conserva solo simbolicamente il nome: ciò che più conta ora però è che il via avrà luogo alle ore 11.25, quando inizieranno i 259,2 km da affrontare, dei quali 55,3 in pavé suddivisi in 30 settori – per la precisione, 400 metri in meno rispetto all’anno scorso.

Il tratto iconico sarà come sempre la Foresta di Arenberg: la diretta Parigi Roubaix 2025 ci riproporrà la chicane già vista l’anno scorso per rallentare la velocità in ingresso a questa stradina che ha fatto la storia, anche se leggermente modificata. Saremo a oltre 90 km dal traguardo, ma sarà il primo momento decisivo; le altre citazioni d’obbligo sono per i tratti di Mons en Pévèle e del Carrefour de l’Arbre, i due più difficili con la Foresta e più vicini al traguardo, per cui potenzialmente più decisivi. Infine, l’arrivo nel velodromo di Roubaix, chissà se per la passerella trionfale di un vincitore solitario o se per la volata decisiva…