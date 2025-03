DIRETTA PARIS MILANO (RISULTATO LIVE 20-18): FINE PRIMO QUARTO

Il primo quarto della diretta di Paris Milano si chiude sul 20-18, con un’intensità subito alta e difese aggressive su entrambi i lati del campo. Shorts, nonostante la marcatura stretta, riesce comunque a trovare spazio per colpire dal perimetro, firmando otto punti e mantenendo in partita i francesi.

L’Olimpia, invece, fatica un po’ a trovare fluidità offensiva, complice la pressione avversaria e qualche tiro forzato. La gara resta aperta, con Milano chiamata a migliorare la costruzione del gioco per evitare di rincorrere. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PARIS MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE

La storia nel basket delle due metropoli è assai diversa, la diretta Paris Milano è infatti una sfida inedita nella capitale francese, che tradizionalmente non è mai stata la città di riferimento per il basket in Francia. Un nuovo progetto tuttavia sta portando in alto Parigi, che infatti in questa stagione debutta in Eurolega: ecco spiegato perché l’unico precedente sia la partita d’andata dell’11 ottobre scorso. Come abbiamo già accennato, fu l’unica vittoria dell’Olimpia Milano nelle prime sei giornate e non fu un successo semplice, perché a cinque minuti e mezzo dalla fine erano in vantaggio 63-71 i francesi al Forum.

Da quel momento in poi, tuttavia, un parziale di 16-3 diede all’Olimpia il successo con il risultato finale di 79-74, con i 21 punti di Shavon Shields in particolare evidenza, seguiti dai 15 di Nikola Mirotic e 13 per Zach LeDay. Oltre cinque mesi dopo, le due squadre sono in corsa con il medesimo obiettivo e la diretta Paris Milano sicuramente sarà fondamentale per capire chi farà un grande passo avanti verso i playoff! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PARIS MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Nulla di nuovo: la diretta Paris Milano in tv sarà su Sky Sport, mentre come diretta streaming video il match sarà accessibile anche per gli abbonati a Dazn.

PARIS MILANO: OLIMPIA IN FRANCIA PER UNA SFIDA FONDAMENTALE

Si gioca già di martedì oggi, 18 marzo 2025, ma non è un doppio turno, bensì un anticipo che vedrà dunque scendere in campo l’EA7 Emporio Armani Milano alle ore 20.30 per la diretta Paris Milano presso l’Adidas Arena della capitale francese. Siamo alla trentesima giornata di Eurolega, la posta in gioco è altissima soprattutto perché si affrontano due squadre appaiate con 16 vittorie e 13 sconfitte a testa nelle precedenti 29 giornate. Insomma, per farla breve: chi uscirà vincitore dalla diretta Paris Milano farà un bel passo avanti verso i playoff, chi invece perderà dovrà stare attento persino in ottica play-in.

Naturalmente non sarà ancora un verdetto decisivo, però le distanze sono talmente brevi che una vittoria o una sconfitta potrebbero davvero condurre ad orizzonti completamente differenti fra loro. Per l’Olimpia Milano già settimana scorsa in una situazione molto simile è arrivata una preziosa vittoria sul campo della Stella Rossa, fare il bis in un’altra trasferta fondamentale per la classifica avrebbe valore enorme per la squadra di coach Ettore Messina e di conseguenza la diretta Paris Milano potrebbe indirizzare una buona fetta delle sorti in Eurolega di francesi e meneghini…

DIRETTA PARIS MILANO: UN QUADRO MOLTO INCERTO

Dando un’occhiata alle statistiche essenziali, la diretta Paris Milano si presenta come una partita tra due squadre che hanno avuto cammini praticamente identici in questa Eurolega: non solo 16-13 nel bilancio complessivo, ma anche entrambe a 9-6 in casa e 7-7 in trasferta, per di più con appena 12 punti segnati e 5 subiti di differenza, che su 29 partite sono una differenza di fatto inesistente. Il Paris Basketball tuttavia arriva da tre sconfitte consecutive, quindi il momento dei francesi non è esaltante: l’Olimpia avrà il dovere di provare ad approfittarne…

Sta sicuramente meglio Milano, che ha vinto tre delle sue ultime quattro partite, compreso il già citato successo a Belgrado, anche se l’unico ko è stato il pesante -24 casalingo contro il Fenerbahce. Sulla stagione dell’Olimpia in Eurolega pesano ancora le cinque sconfitte nelle prime sei giornate: l’unica vittoria nel primo scorcio di stagione tuttavia fu proprio contro il Paris, allora vogliamo chiudere con questo ricordo di buon auspicio in attesa di scoprire che cosa ci dirà il campo questa sera per la diretta Paris Milano.