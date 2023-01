Diretta Paris Trento/ Streaming video tv: situazione pessima per l’Aquila (Eurocup)

DIRETTA PARIS TRENTO: NON SI PUÒ SBAGLIARE!

Paris Trento, che è in diretta dalla Halle Georges Carpinter alle ore 20:00 di mercoledì 25 gennaio, si gioca per la 12^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2022-2023. Siamo arrivati alla terza di ritorno, e per la Dolomiti Energia si assottiglia il tempo rimasto per recuperare una classifica pessima e prendersi un posto negli ottavi di finale. Settimana scorsa Trento ha perso in casa contro London: si è trattato di una sconfitta particolarmente sanguinosa perché ha permesso agli inglesi di volare a tre vittorie di vantaggio sull’Aquila, che poi sono a tutti gli effetti quattro vista la doppia sfida diretta a favore.

Trento comunque può ancora recuperare: una rivale si è allontanata ma quella su cui si fa la corsa per l’ottavo posto è Amburgo, che è entrato nella 12^ giornata con una sola partita di margine sui ragazzi di Lele Molin. Detto che la Dolomiti Energia in campionato sta facendo il suo, tanto da essersi nuovamente qualificata per la Coppa Italia, è in Eurocup che deve realmente provare a strappare; adesso noi scopriremo cosa succederà nella diretta di Paris Trento, aspettandone la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno da questa interessante e delicatissima partita della Halle Georges Carpinter.

DIRETTA PARIS TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paris Trento viene trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare, emittente che è la casa di Eurocup e manda in onda le partite della squadra italiana nel torneo. Naturalmente sarà possibile assistere al match anche tramite il servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; inoltre vale sempre la pena ricordare che sul portale euroleaguebasketball.net/eurocup troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore con le statistiche aggiornate in tempo reale.

DIRETTA PARIS TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Paris Trento la Dolomiti Energia non può sbagliare: sarà scontato dirlo ma è davvero così, l’Aquila Trento al momento rimane in corsa per gli ottavi solo perché c’è chi sta facendo peggio (lo Slask Wroclaw) e una Amburgo che non è ancora riuscita a staccarsi. Il problema è che avere tre squadre che dopo 11 turni sommavano 6 vittorie e 27 sconfitte ha generato una classifica che dal primo al settimo posto appare definita (non ovviamente nelle singole posizioni): i London Lions, come detto, hanno 4 gare di vantaggio effettive su Trento e occupano la settima posizione.

Vuole dire che l’Aquila non ha troppo margine di manovra: se anche Amburgo dovesse iniziare a marciare ad un certo ritmo la qualificazione agli ottavi si allontanerebbe in maniera forse definitiva, e si tratterebbe della seconda eliminazione consecutiva al girone. Un peccato, perché in Serie A1 Trento sta facendo vedere di essere competitiva anche per andare a prendersi il quarto posto, ma in Eurocup evidentemente è troppo leggera per affrontare realmente questa competizione. Comunque non tutto è perduto, e allora speriamo arrivi una vittoria nella diretta di Paris Trento…











