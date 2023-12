DIRETTA PARIS VENEZIA/ Video streaming tv: all’andata fu vittoria francese (Eurocup, 12 dicembre 2023)

DIRETTA PARIS VENEZIA: L’ANDATA

L’unico precedente nella diretta di Paris Venezia è quello della partita di andata: lo scorso 11 ottobre le due squadre si sono incrociate per la prima volta al Taliercio, era ovviamente la seconda giornata nel gruppo A di Eurocup (in questa competizione il calendario è simmetrico, a differenza di quello di Eurolega) e la vittoria era andata alla squadra francese, che si era imposta in trasferta per 75-81. Nei due quarti centrali Venezia aveva preso un vantaggio interessante, ma non era riuscita a gestirlo nel finale: il quarto periodo si era comunque aperto con un +4 a favore della Reyer, che poi aveva incassato un parziale di 15-25 perdendo la partita.

Non era bastata una prova irreale di Aamir Simms, autore di 28 punti con 9/13 al tiro e 5/5 dall’arco, 10 rimbalzi e 4 assist per 40 di valutazione, né un Amedeo Tessitori dai 21 punti e 8/12 dal campo: Paris aveva risposto con 18 punti di TJ Shorts, comunque molto impreciso (6/18) e con Collin Malcolm che aveva segnato solo 11 punti ma corredandoli con 7 rimbalzi, e soprattutto avendo il 100% al tiro nelle quattro conclusioni prese. La vittoria di Paris alla fine era stata meritata, sempre che nel basket si possa utilizzare il concetto di merito; adesso la Reyer ha bisogno di vincere in trasferta e magari provare a girare la differenza canestri, anche se in questo momento conta relativamente vista la situazione di classifica. (agg. di Claudio Franceschini)

PARIS VENEZIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Paris Venezia dovrete aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare: la partita di Eurocup infatti viene fornita, come tutte quelle che riguardano le squadre italiane, sul decoder di Sky Sport, e bisogna ricordare che in assenza di un televisore sarà possibile assistere alle immagini anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Va ricordato infine che le gare di Eurocup sono garantite anche dalla piattaforma DAZN, mentre sul sito www.euroleaguebasketball.net/eurocup troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PARIS VENEZIA: TRASFERTA COMPLESSA!

Paris Venezia, in diretta dalla Halle Georges Carpentier alle ore 20:30 di martedì 12 dicembre, si gioca per l’undicesima giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2023-2024. È una sfida davvero complessa per la Reyer che, dopo aver affrontato la seconda della classifica (i London Lions, che sono passati al Taliercio in rimonta), si trovano ora a fare visita alla capolista del girone A, una squadra che nel suo percorso di Eurocup ha vinto nove partite a fronte di una sola sconfitta e sono già abbastanza vicini alla qualificazione al play in, ma puntano ovviamente a prendersi direttamente i quarti.

La situazione di Venezia è invece in bilico: se la regular season finisse oggi la Reyer sarebbe fuori dal play in, abbiamo quattro vittorie e sei sconfitte per una Reyer che ha faticato a trovare la giusta costanza, ha ottenuto qualche successo importante ma anche cadute sanguinose come appunto quella della scorsa settimana, e in questo girone di ritorno non può davvero permettersi di sbagliare. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore sul parquet della Halle Georges Carpentier, mentre aspettiamo la diretta di Paris Venezia possiamo fare qualche ulteriore analisi sui temi principali che ci vengono portati in dote da questa delicata partita di Eurocup.

DIRETTA PARIS VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Approcciando la diretta di Paris Venezia possiamo già fare qualche considerazione sulle possibilità che la Reyer ha di centrare il play in: ricordiamo che bisogna arrivare almeno sesti nel proprio girone, e allora è utile tracciare un confronto con il passo che era stato tenuto l’anno scorso – naturalmente è sempre un discorso relativo. La sesta del girone A era stata… la stessa Venezia, che aveva chiuso con 9 vittorie e altrettante sconfitte, ed era stato lo stesso record del Buducnost che aveva timbrato il sesto posto nel girone B. Cosa significa? Semplice: mancando otto partite al termine della regular season, la Reyer dovrebbe fare almeno cinque vittorie per arrivare a questo bilancio.

A oggi il sesto posto è quello del Prometey che viaggia al 50% di vittorie e ha una gara di vantaggio su Venezia: anche dal cammino della Eurocup attuale si evince che la qualificazione al play in si raggiunge verosimilmente vincendo la metà delle partite previste dal girone. Per questo Venezia non può permettersi di tirare la corda: deve andare a Parigi nella piena consapevolezza di poter battere la capolista del gruppo A, poi chiaramente a parlare sarà il parquet ma sicuramente l’approccio della Reyer dovrà essere quello delle serate di cartello, perché di fatto stiamo parlando proprio di questo.











