Diretta Paris Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la terza giornata di Eurolega.

DIRETTA PARIS VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO LIVE 24-22): FINE PRIMO QUARTO

Termina il primo quarto della diretta di Paris Virtus Bologna con il risultato di 24-22 in favore dei padroni di casa. Una prima frazione vivace e ricca di ritmo, dove entrambe le squadre hanno mostrato grande fluidità offensiva. Il protagonista assoluto finora è T.J. Hifi, autentico trascinatore del Paris con 10 punti personali frutto di penetrazioni brucianti e grande precisione dal mid-range.

La Virtus risponde colpo su colpo grazie alle iniziative di Isaiah Edwards, che tiene a galla i bolognesi con giocate di personalità e buona aggressività in transizione. La squadra francese, però, ha approcciato meglio la gara: pressing alto, ottima intensità e un ritmo che ha messo in difficoltà la retroguardia virtussina. Dopo dieci minuti, equilibrio totale ma leggero vantaggio per i parigini, più reattivi e lucidi nei momenti chiave del parziale. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PARIS VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta Paris Virtus Bologna ci consegna il terzo incrocio di Eurolega tra queste due squadre, e purtroppo bisogna dire che lo scorso anno i francesi avevano vinto entrambi gli episodi, anche se si era trattato di due partite molto tirate. Alla Adidas Arena il punteggio era stato 81-78, nel quarto periodo la Virtus Bologna aveva provato la grande rimonta ma non era riuscita a completarla, la tripla di Will Clyburn per l’overtime, opportunità nata dall’errore di Nadir Hifi in lunetta, si era spenta sul ferro. Combattuto anche il match della Unipol Arena: in questo caso risultato 77-83, non era bastato un Tornike Shengelia da 17 punti.

Paris aveva avuto la grande serata di Hifi: 23 punti con 6/10 dal campo, 8/9 ai liberi e 7 falli subiti, TJ Shorts aveva aggiunto 16 punti con 6/8 e la partita aveva mostrato la grande qualità della compagine transalpina, che adesso come detto ha un anno di esperienza in più e lo potrà sfruttare nel migliore dei modi anche in una veste più rinnovata. Con questo storico abbiamo davvero esaurito il tempo a nostra disposizione: mettiamoci comodi perché ci siamo davvero, la palla a due per la diretta Paris Virtus Bologna sta finalmente per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

PARIS VIRTUS BOLOGNA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Con la diretta Paris Virtus Bologna saremo in tv su Sky Sport con appuntamento per gli abbonati, così anche la diretta streaming video che sarà garantita da Sky Go e Now Tv.

PARIS VIRTUS BOLOGNA: ALTRA TRASFERTA SHOW!

Ci attendiamo che la diretta Paris Virtus Bologna abbia un’alta dose di spettacolo: alle ore 20:45 di giovedì 9 ottobre si gioca alla Adidas Arena per la terza giornata di basket Eurolega 2025-2026, ed è una partita davvero importante per entrambe le squadre, che hanno ambizioni quantomeno da playoff nel torneo.

La Virtus Bologna li aveva sfiorati due stagioni fa, poi però ha avuto un anno molto più complicato; leggermente rinnovata nel look, si è ripresentata ai nastri di partenza con il colpo in canna e ha ottenuto subito un grande risultato, addirittura vincendo sul campo del Real Madrid per un esordio da sogno.

Nella partita seguente è poi arrivata una sconfitta a Valencia, ma in questo avvio di Eurolega solo tre squadre hanno vinto entrambe le loro gare: dunque regna un grande equilibrio di fondo, e allora da qui bisogna partire per analizzare nel migliore dei modi la diretta Paris Virtus Bologna.

Certamente le V nere sono state costruite per prendersi una delle prime otto posizioni o comunque provare a raggiungere il play in, forte anche dello scudetto rivinto in primavera Dusko Ivanovic vuole provare subito a infilare un bel bottino di vittorie per evitare di dover rincorrere la qualificazione quando la fatica nelle gambe sarà maggiore.

DIRETTA PARIS VIRTUS BOLOGNA: I FRANCESI SOGNANO

Sarà in ogni caso una trasferta molto complicata per le V nere, la diretta Paris Virtus Bologna fa infatti incrociare alla compagine italiana una squadra che è forte di un progetto interessante e ambizioso che riguarda anche il calcio (arrivato in Ligue 1 pochi mesi fa), e che per quanto riguarda il basket ha immediatamente portato, nella stagione di esordio, alla qualificazione ai playoff vincendo a Madrid per entrare nei quarti di finale, poi il ko contro il Fenerbahçe è stato se vogliamo netto (0-3) ma ha tolto poco alla qualità di una squadra che con un anno di esperienza in più se la può giocare.

Certo bisogna registrare il pesante addio di TJ Shorts che ha firmato per il Panathinaikos; anche la Virtus Bologna ha perso un elemento chiave con Tornike Shengelia ma per contro ha messo sotto contratto un Carsen Edwards che in Eurolega ha già mostrato di saper fare la differenza, e in generale appare costruita meglio o comunque con un bilanciamento più solido per le partite europee che sono sempre molto fisiche e snervanti. Come detto abbiamo una vittoria e una sconfitta per aprire la nuova stagione, adesso vedremo se la Virtus Bologna saprà ripetere il blitz operato la scorsa settimana prendendosi un’altra vittoria di lusso in trasferta.