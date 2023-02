Diretta/ Parma Ascoli streaming video tv: a caccia di punti! (Serie B)

DIRETTA PARMA ASCOLI: MARCHIGIANI AL TARDINI

La diretta Parma Ascoli, in programma sabato 18 febbraio alle ore 14:00, vede contrapposte due squadre che hanno bisogno di punti per concretizzare i propri sogni. I crociati sono a 34 punti in quel gruppone con Pisa, Modena, Palermo e Ternana, tutti con gli stessi punti. Gli emiliani sono reduci dal pareggio proprio con i rossoverdi e cercheranno di ottenere punti in casa per staccarsi dal gruppo. L’Ascoli invece risiede proprio sotto quelle cinque squadre con 34 punti, avendone 29 ed essendo a cinque punti dai palyoff ma anche a tre dai playout. Nello scorso turno, i bianconeri hanno ritrovato il successo col Perugia, sensazione che mancava da ormai da metà dicembre.

In casa il Parma sembra andare con un’altra birra in corpo con dieci punti in più rispetto a quelli collezionati in trasferta grazie a sette vittorie in dodici gare, di cui le ultime due con Perugia e Genoa. Tutto sommato positivo anche lo score esterno dell’Ascoli, attualmente settima per andamento lontano da casa con 16 punti in 12 partite frutto di quattro vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte.

PARMA ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Ascoli è trasmessa dall’emittente televisiva Sky previo abbonamento al pacchetto Calcio. Anche DAZN detiene i diritti di trasmissione della sfida tra i crociati e i bianconeri.

Per quanto riguarda la visione della diretta in streaming video di Parma Ascoli, è possibile usare Helbiz per mandarla in onda o in alternativa su Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, riservato ai clienti delle relative emittenti

PARMA ASCOLI PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Parma Ascoli vedono gli emiliani schierarsi col 4-2-3-1. Buffon tra i pali, difesa a quattro con Del Prato, Balogh, Osorio e Valenti. In mediana la qualità di Bernabe ed Estevez, batteria di trequartisti con Zanimacchia, Vazquez e Sohm. Davanti il polacco Benedyczak.

Risposta pronta dell’Ascoli col 4-3-1-2 con Leali in porta, Adjapong-Bellusci-Botteghin-Falaso nel pacchetto arretrato. Collocolo, in gol col Perugia, Buchel e Caligara a metà campo. Falzerano trequartista con Gondo e Forte avanti.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Parma Ascoli vedono favoriti i padroni di casa secondo i bookmakers. Snai quota 1.80 l’1 fisso con il successo esterno a 4.75. Il segno X si può trovare a 3.40.

Il Gol (entrambe le squadre a segno) è dato a 1.90 contro 1.80 dell’esito opposto, No Gol. Questione di Over 2.5: almeno tre gol fatti a 2.05 altrimenti quota di 1.64 con l’Under.

