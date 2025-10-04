Diretta Parma Atalanta Primavera, streaming video tv: i crociati sono primi in classifica mentre gli orobici inseguono (4 ottobre 2025)

DIRETTA PARMA ATALANTA PRIMAVERA

Abbiamo davanti due tra le migliori squadre di queste prime sei giornate di campionato. Ci stiamo naturalmente riferendo alla diretta Parma Atalanta Primavera, gara in programma sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15:00.

Il Parma si ritrova capolista a 14 punti a braccetto con il Genoa. Questo poiché gli emiliani non hanno ancora perso in questo avvio di campionato, pareggiano con Roma e Inter ma soprattutto riuscendo a vincere con Cremonese, Frosinone, Verona e Torino.

Anche l’Atalanta è ancora imbattuta in Primavera, anche se con due punti in meno rispetto al Parma. Gli orobici hanno vinto contro Roma, Torino e Bologna mentre con Verona, Frosinone e Inter i nerazzurri hanno diviso la posta in palio.

DOVE VEDERE DIRETTA PARMA ATALANTA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Parma Atalanta Primavera potrete farlo su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per quanto riguarda invece la diretta streaming avrete la doppia opzione ovvero applicazione o sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA ATALANTA PRIMAVERA

Il Parma Primavera giocherà verosimilmente con il modulo 4-2-3-1 con Astaldi in porta, difesa a quattro composta da Mena, Drobnic, Conde e D’Intino. A centrocampo Tigani con Konaté più Nwajei, Ciardi e Cardinali dietro a Mikolajewski.

L’Atalanta Primavera risponderà col 3-4-1-2 con Anelli tra i pali, protetto da Maffessoli, Parmiggiani e Rama. Agiranno da esterni Arrigoni e Leandri con Mencaraglia e Steffanoni in medina. Bono sarà il trequartista con Artesani e Cakolli punte.