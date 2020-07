Diretta Parma Atalanta/ Streaming video DAZN: D’Aversa vuole fermare la Dea (Serie A)

Parma Atalanta, in diretta dallo Stadio Tardini, sarà il match che andrà in scena alle ore 19.30 di questa sera, martedì 28 luglio 2020, per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Dopo un momento molto difficile nel post-lockdown la squadra di D’Aversa ha rialzato la testa, mettendo in fila due vittorie consecutive contro Napoli e Brescia. Gli emiliani puntano a chiudere tra le prime dieci, nella parte sinistra della classifica, ma dovranno fare i conti contro un‘Atalanta che vuole fare la storia in questa particolarissima estate calcistica. I bergamaschi vincendo al Tardini vedrebbero ancora a tiro il secondo posto, considerando che l’ultima giornata offre uno stimolante scontro diretto da affrontare al Gewiss Stadium contro l’Inter. Un passo falso, dopo l‘ultimo pareggio contro il Milan, potrebbe complicare irrimediabilmente la corsa alla seconda piazza e rimettere anche potenzialmente in gioco la Lazio per il terzo posto. Inoltre la squadra di Gasperini cercherà di mantenere alti i ritmi per presentarsi al meglio all’appuntamento più importante dell’anno per la squadra nerazzurra, i quarti di finale di Champions League da giocare in gara unica contro i campioni di Francia del Paris Saint Germain.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Atalanta sarà disponibile sul canale numero 209 del satellite di Sky, DAZN1. Gli abbonati dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione DAZN su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ATALANTA

Le probabili formazioni del match tra Parma e Atalanta presso lo stadio Tardini. I padroni di casa del Parma allenato da Roberto D’Aversa scenderanno in campo scegliendo un 4-3-3 come modulo di partenza e con questo undici titolare: Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Caprari. L’Atalanta guidata in panchina da GianPiero Gasperini risponderà invece con un 4-3-1-2 schierando questa formazione titolare dal primo minuto: Gollini; Palomino, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovsky, Gomez; Zapata.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Parma Atalanta. Il favore sembra essere tutto per gli ospiti, dal momento che il segno 1 è quotato a 6,55, mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna dell’Atalanta (segno 2) varrebbe 1,35 volte la posta in palio.



