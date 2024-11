DIRETTA PARMA ATALANTA, GASPERINI SOGNA IL PRIMO POSTO

Il sabato della tredicesima giornata di Serie A si conclude al Tardini con la diretta Parma Atalanta in campo alle 20,45 del 23 novembre. Ad affrontarsi saranno due delle squadre più divertenti del campionato che promettono una partita molto divertente. Completamente inaffidabile la difesa del Parma di Pecchia che ha vinto l’ultima partita in casa del Venezia ma ha ottenuto solo un altro successo in questo campionato. Momento magico per l’Atalanta di Gasperini che non sta lasciando neanche le briciole agli avversari grazie ad un gioco offensivo super efficace.

DIRETTA/ Cagliari Atalanta Primavera (risultato finale 1-1): botta e risposta! (oggi 23 novembre 2024)

DIRETTA PARMA ATALANTA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il posticipo del sabato sarà la diretta Parma Atalanta che sarà trasmetta sia da DAZN che da Sky che proporrà anche lo streaming con Sky GO e NOW TV. Per non perdervi questa partita, potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sulle migliori azioni e lo svolgimento della sfida.

Mateo Retegui ha una fidanzata?/ I tre amori dell'attaccante sono Greta, Mia e Micaela

PARMA ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima entrare nel vivo della partita vediamo insieme quali sono le probabili formazioni di questa sfida del Tardini. Pecchia imposta il suo Parma sul solito 4-2-3-1 con Suzuki tra i pali ed una difesa con Valeri, Balogh, Delprato, Coulibaly. Bernabé non sarà disponibile per questa partita con Keita che lo sostituirà in coppia con Sohm a sostenere una trequarti dove la certezza è Man con Mihaila e uno tra Cancellieri e Benedyczak a sostegno dell’unica punta che sarà Bonny.

Solo certezze, invece, per Gasperini che non avrà a disposizione né Zappacosta né Kolasinac con una difesa davanti a Carnesecchi che sarà formata da De Roon, Hien e Kossounou. Bellanova sarà l’esterno di destra con Ruggeri sulla sinistra e la coppia formata da Ederson e Pasalic a completare il centrocampo. Il tridente sarà quello delle meraviglie con Lookman e De Ketelaere a sostegno di Retegui.

Diretta/ Atalanta Udinese (risultato finale 2-1): bergamaschi in vetta (10 novembre 2024)

PARMA ATALANTA, LE QUOTE

Utilizziamo Bet365 per approfondire anche il discorso relativo alla diretta Parma Atalanta in campo alle 20,45 di sabato 23 novembre. La Dea parte favorita e vedere la vittoria a 1,65 contro il 4,75 per i padroni di casa e il pareggio X che si ferma a 4,20.