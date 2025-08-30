Diretta Parma Atalanta streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata di Serie A.

DIRETTA PARMA ATALANTA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Naturalmente è lunga e intrigante la storia che ci porta verso la diretta Parma Atalanta, due provinciali che hanno scritto pagine anche gloriose del calcio italiano. Negli ultimi anni sicuramente è stata più felice la storia dell’Atalanta, che infatti negli ultimi dieci precedenti ufficiali vanta un dominio quasi totale contro il Parma. I numeri dal campionato 2014-2015 in poi ci parlano infatti di ben otto vittorie dell’Atalanta su dieci partite, che si accompagnano a un pareggio e un successo per gli emiliani.

DIRETTA/ Parma Frosinone Primavera (risultato finale 4-1), dominio ducale (oggi 30 agosto 2025)

I precedenti più recenti sono stati spettacolari per la diretta Parma Atalanta: gli ultimi due confronti al Tardini sono terminati con le vittorie esterne dei nerazzurri per 2-5 nel maggio 2021 (prima della retrocessione del Parma) e per 1-3 nello scorso campionato, sabato 23 novembre 2024.

All’ultima giornata è arrivata la rivincita del Parma, che ha vinto per 2-3 a Bergamo contro una Dea però già qualificata in Champions League. PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Almqvist. All. Cuesta. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Calciomercato Atalanta news/ Lookman, resta il caso. Juric: "Non si sa cosa accadrà..." (30 agosto 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA PARMA ATALANTA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Parma Atalanta viene affidata a DAZN: visione in diretta streaming video, ma gli abbonati anche del satellite potranno seguirla in tv su DAZN1, numero 214 del decoder.

PER LA PRIMA VITTORIA!

La diretta Parma Atalanta ci conduce a una bella partita che allo stadio Tardini prende il via alle ore 18.30 di sabato 30 agosto, valida per la seconda giornata di Serie A 2025-2026. Le due squadre non hanno vinto all’esordio, ma comunque sono andate incontro a prestazioni e risultati differenti.

Il Parma almeno nel primo tempo ha tenuto botta contro la Juventus, ma ha comunque perso 2-0 all’Allianz Stadium: i dettami del nuovo allenatore Carlos Cuesta si sono visti solo a sprazzi, si attendono sfide più abbordabili per conoscere il reale valore dei gialloblu e forse questa sera potrebbe davvero essere l’occasione giusta.

Calciomercato Atalanta News/ Trovata l'alternativa a Musah, in difesa piace Comuzzo (29 Agosto 2025)

L’Atalanta infatti è diventata una big del nostro campionato, ma sotto la guida di Ivan Juric è tutta da scoprire; intanto a Pisa ha giocato bene solo il secondo tempo, ha pareggiato avendo anche sfortuna ed è insomma partita con il freno a mano tirato.

Una delle due squadre riuscirà adesso a riscattarsi, ottenendo il primo successo in campionato? È quello che valuteremo nel corso della diretta Parma Atalanta, sicuramente una partita stuzzicante che tra poco arriverà a farci compagnia e della quale possiamo ipotizzare le formazioni, con le scelte da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ATALANTA

Cuesta medita qualche cambio per la diretta Parma Atalanta, il modulo resta il 3-5-2 ma in difesa potremmo vedere Troilo a fare da centrale con Circati e Valenti davanti a Suzuki, questo significa che l’ex Delprato avanzerebbe a centrocampo sulla destra con la conferma di Valeri sull’altro versante, in mezzo al campo Bernabè e Mandela Keita sono confermati e lo stesso dovrebbe succedere a Ordonez pur insidiato da Sorensen, infine la coppia d’attacco dovrebbe essere formata ancora da Almqvist e Mateo Pellegrino, ma attenzione alla candidatura di Djuric.

Anche Juric ha qualche dubbio nel suo 3-4-2-1: Scalvini o Kossounou per completare la difesa con Carnesecchi, Hien e Djimsiti, Zalewski già protagonista all’esordio che parte favorito a sinistra nei confronti di Zappacosta, Ederson che dovrebbe tornare titolare (in luogo di Pasalic) a fare legna con De Roon in mezzo e infine Daniel Maldini che potrebbe avere la chance a scapito di Sulemana e Samardzic. Restano fisse le presenze di Bellanova, per il momento signore e padrone della corsia destra, De Ketelaere che deve essere il leader di questa Dea e Scamacca, contro il Pisa tornato a segnare dopo oltre un anno e una stagione interamente passata ai box.

QUOTE E PRONOSTICO PARMA ATALANTA

Scopriamo le quote che la Snai ha emesso sulla diretta Parma Atalanta, e che ci raccontano di una Dea favorita in virtù del valore da 1,95 volte la giocata che è stato posto sul segno 2; per contro l’affermazione dei ducali, che è regolata dal segno 1, vi permetterebbe di intascare una vincita che corrisponde a 3,80 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine ecco l’eventualità del pareggio con il segno X, e una quota equivalente a 3,55 volte l’importo investito.