Diretta/ Parma Bari streaming video tv: sfida tra due big della B (Coppa Italia)

Parma Bari, in diretta mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Sfida tra due big del campionato di Serie B, il Bari ha appena perso la vetta della classifica ad appannaggio della Ternana a causa della sconfitta interna contro l’Ascoli, il Parma invece dopo una partenza altalenante si sta riavvicinando alle posizioni di vertice soprattutto dopo la vittoria contro la Reggina.

In palio per la vincente di questa sfida c’è il confronto con l’Inter negli ottavi di finale. Da ricordare che Parma-Bari è stata anche l’apertura del nuovo campionato di Serie B, primo anticipo disputato allo stadio Tardini il 12 agosto 2022, con un pareggio per 2-2 come risultato finale. Al 12 maggio 2018 risale l’ultima vittoria interna degli emiliani nel confronto col punteggio di 1-0, i pugliesi non vincono in casa del Parma dall’1-2 del 3 aprile 2011 quando entrambe le squadre militavano in Serie A.

PARMA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Parma Bari sarà trasmessa su Italia 1: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI PARMA BARI SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI PARMA BARI

Le probabili formazioni della diretta Parma Bari, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Corvi; W. Coulibaly, Balogh, Circati, Zagaritis; Hainaut, Sohm; Ansaldi, Vazquez, Tutino; Charpentier. Risponderà il Bari allenato da Michele Mignani con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Frattali; Dorval, Terranova, Zuzek, Mazzotta; D’Errico, Maiello, Benedetti; Rubén Botta; Salcedo, Ceter.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Parma Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











