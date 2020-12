Diretta/ Parma Benevento (Serie A) streaming video e tv: voglia di volare

DIRETTA PARMA BENEVENTO: EMILIANO FAVORITI!

Parma Benevento, in diretta dallo stadio Ennio Tardini di Parma, in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie A. Sfida tra due squadre che hanno voglia di volare lontano dalla zona pericolosa della classifica, dopo alcuni risultati positivi che hanno regalato nuova fiducia. Dopo il tracollo in casa della Roma, il Parma sembrava in grande difficoltà ma dopo il successo in Coppa Italia contro il Cosenza ha saputo rialzare la testa anche in campionato, espugnando il campo del Genoa in uno scontro cruciale. Molto bene anche il Benevento, che nelle ultime due sfide di campionato ha espugnato il campo della Fiorentina e poi ha inchiodato sul pari allo stadio Vigorito i campioni d’Italia della Juventus. 10 punti in classifica per i sanniti e 9 per gli emiliani finora in classifica, un ulteriore risultato positivo cambierebbe le prospettive finora inseguite dalle due compagini.

DIRETTA PARMA BENEVENTO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Benevento sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA BENEVENTO

Le probabili formazioni di Parma Benevento, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ennio Tardini di Parma. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Fabio Liverani con un 4-3-1-2: Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Laurini; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh; Gervinho, Cornelius. Gli ospiti guidati in panchina da Filippo Inzaghi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-2-1 come modulo di partenza: Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Dabo, Hetemaj; Improta, Caprari; Lapadula.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Parma e Benevento queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.10, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.60 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.40.



