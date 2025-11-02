Diretta Parma Bologna, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Tardini per la decima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA PARMA BOLOGNA (RISULTATO FINALE 1-3): TRIPLICE FISCHIO

Il Bologna vince in rimonta al Tardini, superando il Parma per 3-1 al termine di una partita combattuta e ricca di episodi. I padroni di casa partono meglio e sbloccano il risultato con Adrián Bernabé, che sfrutta l’assist di Benedyczak e batte Skorupski con un destro preciso all’angolino. Il Bologna reagisce e trova il pareggio nel primo tempo grazie a Santiago Castro, abile a inserirsi su un lancio di Holm e a superare Suzuki con freddezza.

DIRETTA SAMPDORIA MANTOVA/ Risultato finale (0-1), vittoria di misura nel finale (Serie B, 2 novembre 2025)

La gara cambia dopo l’espulsione di Ordonez, che lascia il Parma in dieci e costringe i ducali a difendersi. Nella ripresa gli ospiti prendono il controllo e costruiscono diverse occasioni, fino al nuovo gol di Castro, che firma la sua doppietta personale con un colpo da centravanti puro. Il Parma prova a reagire con orgoglio ma non riesce a ribaltare l’inerzia. Il Bologna gestisce con maturità e porta a casa tre punti importanti, premiato per lucidità e concretezza. E alla fine poi anche Miranda timbra il cartellino. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LUMEZZANE RENATE/ Risultato live (0-0) streaming: Drago vola su Kolaj! (Serie C, 2 novembre 2025)

DIRETTA PARMA BOLOGNA (RISULTATO LIVE 1-1): INCREDIBILE

Ripresa che si apre con grande intensità al Tardini qui in diretta, dove il punteggio resta sull’1-1 ma le occasioni non mancano. Il Parma, nonostante l’inferiorità numerica, continua a giocare con coraggio e al 55’ sfiora il nuovo vantaggio: Benedyczak scambia bene con Bernabé e calcia a giro, ma il pallone sfiora il palo alla sinistra di Skorupski. Il Bologna risponde subito, ma Pobega, servito da un cross morbido, spreca di testa una buona occasione mandando largo.

Poco dopo arriva un episodio sfortunato per gli ospiti: Freuler è costretto a lasciare il campo per infortunio e viene sostituito da Nikola Moro. Tanti contrasti e gioco duro: Holm commette un fallo pesante, mentre Castro viene ammonito per un intervento in ritardo. Gara combattuta e aperta, con il Parma che nonostante l’uomo in meno tiene testa a un Bologna sempre più offensivo.(agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Benevento Sorrento (risultato 1-0) streaming video tv: sblocca Manconi! (Serie C, 2 novembre 2025)

DIRETTA PARMA BOLOGNA (RISULTATO LIVE 1-1): DUPLICE FISCHIO

Primo tempo ricco di emozioni al Tardini in questa diretta, con Parma e Bologna che chiudono sull’1-1 dopo una frazione intensa e ben giocata. I padroni di casa partono forte e trovano il vantaggio con Adrián Bernabé, bravo a trasformare in rete un assist perfetto di Benedyczak, piazzando il pallone all’angolino basso. Il Bologna però reagisce con determinazione, crescendo minuto dopo minuto e sfiorando il pareggio con Castro, fermato da una grande parata di Suzuki.

L’argentino si riscatta poco dopo: servito in profondità da Emil Holm, Santiago Castro si presenta solo davanti al portiere e con freddezza lo batte con un tiro preciso sul palo destro, riportando la gara in equilibrio. Nel finale il Parma resta in dieci uomini: Ordonez riceve il secondo giallo per un intervento ingenuo, lasciando i suoi in inferiorità numerica. Primo tempo combattuto, con il Bologna in crescita e il Parma costretto a soffrire dopo un ottimo avvio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PARMA BOLOGNA (RISULTATO LIVE 1-1): SI INIZIA

Avvio in diretta frizzante al Tardini, con il Parma che parte forte e si porta subito in vantaggio 1-0 contro il Bologna. A sbloccare il match è Adrián Bernabé, che riceve un passaggio intelligente da Benedyczak, controlla con freddezza e piazza il pallone all’angolino basso di sinistra, battendo un incolpevole Skorupski.

I ducali sfiorano subito il raddoppio con Britschgi, che calcia di prima intenzione mirando all’incrocio, ma Skorupski compie una grande parata deviando il pallone sul palo. Il Bologna prova a reagire con Orsolini, che scatta bene in area e va al tiro, ma la conclusione sfiora il palo alla destra del portiere. Ritmo alto e partita subito spettacolare. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PARMA BOLOGNA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Negli ultimi minuti prima del derby emiliano, buttiamoci sulla storia della diretta Parma Bologna. La sfida regionale è tornata nello scorso campionato di Serie A 2024-2025 dopo tre anni di assenza, il bilancio sorride al Parma che era stato capace di pareggiare per 0-0 a Bologna all’andata domenica 6 ottobre 2024 prima di vincere per 2-0 al ritorno allo stadio Tardini sabato 22 febbraio scorso. Il Bologna può ripensare alla doppia vittoria del 2020-2021, tra l’altro con risultati nettissimi, cioè un 4-1 casalingo e uno 0-3 in trasferta nell’anno che terminò con la retrocessione del Parma.

Tuttavia dobbiamo dire che in realtà nei dieci derby più recenti dominano i pareggi, con sei segni X per la diretta Parma Bologna, a fronte di tre vittorie per i rossoblù felsinei e l’unica vittoria del Parma, che quindi a febbraio ha spezzato quello che era ormai diventato un digiuno molto lungo per i ducali contro i cugini del capoluogo, in vantaggio per dodici a dieci (più sedici pareggi) nella storia in Serie A. PARMA (4-3-1-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; M. Keita, Estevez, Ordonez; Bernabè; Benedyczak, M. Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, J. Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PARMA BOLOGNA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Parma Bologna verrà trasmessa in televisione sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Sempre Sky garantirà la visione del match in streaming grazie all’app di Sky Go e lo stesso faranno pure altre piattaforme come DAZN e Now Tv.

PARMA BOLOGNA, DUCALI IN CERCA DI RISCATTO

Inizia domenica 2 novembre 2025 alle ore 15:00 la diretta Parma Bologna. Presso lo Stadio Ennio Tardini è tempo di derby emiliano fra due compagini che si stanno dando da fare per raggiungere i rispettivi obiettivi prefissati all’inizio della stagione 2025/2026 attualmente in corso e giunta alla decima giornata di campionato.

I ducali vogliono provare a riscattarsi dopo esser finiti KO all’Olimpico contro la Roma nel turno infrasettimanale nonostante una discreta prestazione. Al quindicesimo posto solitario con sette punti sin qui guadagnati, la squadra allenata da mister Cuesta tenterà di mantenersi a debita distanza dalla zona retrocessione, ora lontana tre punti.

Dal canto suo il Bologna cercherà di rimanere attaccata al treno che sancisce l’accesso alle coppe europee visto che adesso occupano l’ultima casella valida in questo senso. I rossoblu sono appunto in sesta posizione con quindici punti, al pari ma anche davanti alla Juventus ma con Cremonese ed Atalanta pronte ad approfittare di eventuali passi falsi.

I Felsinei, che potrebbero ritrovare il tecnico Vincenzo Italiano in panchina dopo il ricovero ospedaliero dovuto ad una polmonite, se la sono cavata lo stesso con il vice Daniel Niccolini sebbene siano reduci da due pareggi consecutivi rimediati contro la Fiorentina prima ed il Torino fra le mura amiche poi.

PARMA BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Parma Bologna: si va verso un 3-5-2 almeno in partenza per gli uomini del tecnico Carlos Cuesta con Suzuki; Circati, Delprato, Valenti; Britschgi, Sorensen, Ordonez, Bernabé, Estevez; Pellegrino e Cutrone. Mister Italiano, che potrebbe tornare in panchina, dovrebbe scegliere invece il modulo 4-2-3-1 con Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi e Dallinga in avvio per i rossoblu.

PARMA BOLOGNA, LE QUOTE

Le quote indicate dai bookmakers riguardanti l’esito finale della diretta Parma Bologna sono incoraggianti per gli ospiti alla vigilia del match. Per esempio secondo Bwin i rossoblu sono i favoriti per la conquista dei tre punti in palio con il segno 2 quotato infatti a 2.05 mentre l’1 è pagato invece a 3.80. Il pari è infine un’opzione intermedia con l’x posto a 3.10.