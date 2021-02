Diretta Parma Bologna/ Streaming video tv: gran derby emiliano (Serie A)

DIRETTA PARMA BOLOGNA: SVOLTA PER I PADRONI DI CASA?

Parma Bologna, in diretta dallo stadio Ennio Tardini, è il tradizionale derby emiliano che alle ore 18.00 di stasera, domenica 7 febbraio 2021, sarà un posticipo della ventunesima giornata di Serie A. Sfida sempre affascinante, la diretta di Parma Bologna ci offrirà però una partita importante anche per la sua posta in palio. Particolarmente delicata è la posizione del Parma di Roberto D’Aversa, che con la sconfitta di domenica scorsa a Napoli è rimasto fermo a quota 13 punti in classifica, una pessima posizione che ad oggi vorrebbe dire retrocessione: urge una scossa per il peggiore attacco del campionato, anche perché finora nemmeno il cambio in panchina ha portato benefici. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sta un po’ meglio, ma con 20 punti in classifica nemmeno i rossoblù possono dirsi tranquilli, dopo la sconfitta contro il Milan: vincere oggi sarebbe un notevole passo avanti, ma una sconfitta ricaccerebbe il Bologna nei guai. Punti davvero pesanti in palio, chi riderà alla fine di Parma Bologna?

DIRETTA PARMA BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Bologna sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky Sport, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva da Sky. Di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go tramite sito e app.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA BOLOGNA

Le probabili formazioni di Parma Bologna che cosa ci possono dire? Modulo 4-3-3 per i padroni di casa con Bruno Alves che tornerà a guidare la difesa, mentre a centrocampo si segnala un doppio ballottaggio con Grassi ed Hernani favoriti su Cyprien e Brugman per affiancare Kurtic nella mediana a tre, infine in attacco almeno dall’inizio il tridente dovrebbe essere ancora formato da Kucka, Gervinho e come prima punta Cornelius. Nel Bologna vedremo invece se Sinisa Mihajlovic sceglierà Barrow oppure Palacio come prima punta, decisione dalla quale dipenderà anche la composizione della trequarti e l’eventuale maglia da titolare per Sansone. In mediana Schouten sembra certo del posto, si giocano una maglia al suo fianco Svanberg e Dominguez, mentre in difesa potrebbe essere confermato Soumaoro centrale.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Parma Bologna in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono favoriti, per cui il segno 2 è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di segno X per il pareggio e siamo a 3,15 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Parma.



