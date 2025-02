DIRETTA PARMA BOLOGNA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Parma e Bologna è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti tirano al 3′ con Ndoye ma Suzuki para facilmente ed i padroni di casa rimpiazzano Bernabé con Estevez già al 5′ per colpa di un infortunio. Ecco anche le panchine ufficiali: PARMA – A disposizione: Marcone, Corvi, Ondrejka, Lovik, Hainaut, Camara, Pellegrino, Anas Haj, Trabucchi, Plicco, Man. Allenatore: Chivu. BOLOGNA – A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Erlic, Orsolini, Casale, El Azzouzi, Ferguson, Aebischer, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Fabbian. Allenatore: Italiano. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Bologna Inter Primavera (risultato finale 0-3): tris nerazzurro nella ripresa! (22 febbraio 2025)

DIRETTA PARMA BOLOGNA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ possibile vedere la diretta Parma Bologna con un abbonamento valido per DAZN. Se sei iscritto a questa piattaforma puoi seguire la sfida in streaming sull’applicazione oppure, se sei anche un abbonato di Sky, guardala su Sky Go o in tv sul canale Zona Dazn 214.

Diretta/ Bologna Torino Primavera (risultato finale 0-0): è un'occasione sprecata! (18 febbraio 2025)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Il derby emiliano inizia, la diretta Parma Bologna ci ricorda che le situazioni di ducali e felsinei sono però molto diverse. Per il Parma sarà il debutto di Cristian Chivu al posto di Fabio Pecchia, con l’ormai ex allenatore che paga a caro prezzo un calo che si trascina ormai da troppo tempo: una vittoria, due pareggi e otto sconfitte nelle ultime undici partite giocate sono il chiaro segno di un netto calo rispetto al Parma di inizio stagione, che si frammesso in luce sia in termini di risultato sia di prestazioni.

Potremmo fare il discorso esattamente opposto per il Bologna, che ha un po’ faticato a digerire il passaggio da Thiago Motta a Vincenzo Italiano e anche il doppio impegno con la Champions League, ma che ormai da tempo è tornato marciare su ritmi di assoluto rilievo: cinque vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta nelle ultime dieci partite indicano chiaramente che le Coppe europee possono essere di nuovo un obiettivo per la squadra del capoluogo. La diretta Parma Bologna confermerà i due trend oppure Chivu saprà dare una scossa? PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Almqvist, Bonny, Cancellieri. All. Chivu. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Cambiaghi, Pobega, Ndoye; Castro. All. Italiano. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Fabio Pecchia esonerato dal Parma/ Nuovo allenatore: tutti i candidati (17 febbraio 2025)

ESORDIO NEL DERBY PER CHIVU

Nella diretta Parma Bologna di sabato 22 febbraio 2025 alle ore 15:00 esordirà mister Chivu sulla panchina dei ducali. Presso lo Stadio Ennio Tardini il nuovo allenatore degli emiliani avrà modo di debuttare come guida tecnica di una squadra di calcio di livello professionistico dopo aver maturato un’esperienza triennale con la formazione Primavera dell’Inter. L’ex difensore rumeno rileva così mister Fabio Pecchia che ha pagato caro la sconfitta rimediata in casa lo scorso weekend per mano della Roma dopo aver perso anche le tre partite precedenti.

Gli emiliani occupano la diciottesima posizione con venti punti ed hanno quindi intenzione di abbandonare al più presto la zona retrocessione avendo la possibilità di scavalcare l’Empoli ed agganciare l’Hellas Verona, sempre che queste due compagini non riescano a fare risultato. I rossoblu, invece, continuano ad inseguire un posto per l’accesso alle Coppe europee nella prossima stagione con quarantuno punti, al pari del Milan, e sono al momento in ottava posizione. La Fiorentina, che occupa la casella valida per la Conference League, è distante una sola lunghezza ed è dunque a portata di tiro.

PARMA BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Parma Bologna le probabili formazioni ci spingono ad immaginare i padroni di casa schierati secondo il 4-2-3-1 con Suzuki, Delprato, Vogliacco, Balogh, Valeri, Keita, Bernabé, Man, Sohm, Cancellieri e Bonny, visto che mister Chivu deve fare a meno degli indisponibili Circati, Osorio, Hernani, Mihaila, Djuric e Charpentier, Kowalski. Stesso modulo 4-2-3-1 ma con Skorupski, Holm, Beukema, Lucumì, Miranda, Freuler, Moro, Orsolini, Pobega, Ndoye e Castro pure per il tecnico Italiano, costretto a rinunciare a Pedrola ed Odgaard per infortunio.

PRONOSTICO PARMA BOLOGNA, LE QUOTE

Gli ospiti, come era facilmente presumibile, sono i favoriti per il successo nella diretta Parma Bologna secondo le quote fornite dai bookmakers. Il 2 per Sisal è stato infatti fissato ad appena 1.85 mentre l’1, e cioè la vittoria dei ducali, è invece quotato addirittura a 4.00. Più facile piuttosto che l’incontro termini con un pareggio dato che l’x viene indicato appunto a 3.50.