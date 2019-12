Diretta Parma Brescia/ Streaming video e tv: i ducali sognano l’Europa (Serie A)

Parma Brescia, partita diretta dal signor Francesco Fourneau, domenica 22 dicembre 2019 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Emiliani ancora galvanizzati dall’importante vittoria ottenuta in casa del Napoli, 1-2 in pieno recupero grazie all’ennesima prodezza stagionale di Gervinho, sempre micidiale in contropiede. Il Parma si è così issato al settimo posto in classifica, in solitudine con ambizioni europee sempre più evidenti. Un cammino di crescita sempre più evidente per un progetto partito ormai quasi cinque anni orsono dalle sabbie mobili della Serie D. Dopo due vittorie consecutive il Parma proverà a proseguire nella sua serie positiva contro un Brescia scottato dalla sconfitta interna contro il Sassuolo nel recupero di mercoledì scorso. Un ko interno che ha spezzato la serie di due vittorie consecutive che le Rondinelle avevano ottenuto contro Spal e Lecce, peraltro in due scontri diretti molto importanti in zona retrocessione. Brescia dunque ancora terzultimo in classifica, anche se dopo il ritorno di Corini in panchina la formazione lombarda ha dato l’impressione di aver voltato pagina dopo il periodo di crisi segnato da 6 sconfitte consecutive in campionato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Brescia si potrà seguire in esclusiva sul satellite, collegandosi al canale numero 252 di Sky Sport. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA BRESCIA

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Parma Brescia, domenica 22 dicembre 2019 alle ore 15.00, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Il Parma allenato da Roberto D’Aversa sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Sprocati, Gervinho. Risponderà il Brescia guidato in panchina da Eugenio Corini con un 4-2-3-1 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Alfonso, Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju, Bisoli, Tonali, Ndoj, Romulo, Torregrossa, Balotelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match Parma Brescia, ecco le quote fissate dall'agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.05, l'eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.40, mentre il successo in trasferta viene quotato 3.60. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l'over 2.5 viene proposta a 1.95, mentre la quota dell'under 2.5 viene offerta a 1.85.



