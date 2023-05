Diretta/ Parma Brescia (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia!

DIRETTA PARMA BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta della sfida Parma Brescia chiuderà il 36esimo turno del campionato di serie B. Parma scottato ancora dai punti persi al Ciro Vigorito contro il Benevento, frutto di una rimonta incredibile da parte della formazione giallorossa con il gol al minuto 86 di Acampora. Una vittoria, quella del Parma che avrebbe portato la formazione ducale al quarto posto, salvo poi ritornare alla quinta posizione. Guardando le statistiche il Parma è la formazione che tra le prime sei della classifica ha, perso più partite (11).

Un dato che farà decisamente riflettere il tecnico pecchia in attesa della partita di questa sera contro il Brescia, alla ricerca dei punti salvezza per evitare una retrocessione, fino a qualche settimana fa, praticamente certa. Brescia che nelle ultime tre partite ha ottenuto ben 7 punti, sollevandosi dalle ultime posizioni della classifica e posizionandosi adesso al sedicesimo posto a pari punti con il Cittadella ferma sopra le rondinelle. I migliori marcatori di entrambe le formazioni, risultano essere l’italo-argentino Franco Vazquez con 9 gol per il Parma e Florian Aye, attaccante francese, con 7 reti realizzate. (Marco Genduso)

PARMA BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Brescia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Palermo Spal in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PARMA BRESCIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Parma Brescia chiuderà il turno di serie B con un’altra sfida dal sapore di serie A, ma non per le posizioni delle due formazioni, soprattutto quella delle rondinelle, ma alla luce del passato in massima serie da parte delle due compagini. Partendo dal 1992, le due squadre si sono affrontate all’interno di un rettangolo di gioco verde per la bellezza di 29 volte con il Parma vincente nei primi quattro scontri. La prima vittoria del Brescia è datata 1998, nello stesso anno ottenne un altro successo nei confronti del Parma salvo poi lasciare spazio al primo pareggio tra le due formazioni nel 2000.

Tra il 2001 ed il 2002 ben quattro successi del Parma, tutti in Serie A. In Coppa Italia nel 2002 ad avere la meglio e il Brescia con il risultato di 2-1. Parma che riesce ad avere la meglio sul Brescia tra il 2009 ed il 2010, prima di lasciare spazio a ben tre successi delle rondinelle di cui ben due al Mario Rigamonti. L’ultima sfida del Tardini è datata 2021, con il Brescia che riuscì a portare a casa i tre punti grazie al gol decisivo nei primi minuti della partita da parte di Cistana. (Marco Genduso)

PARMA BRESCIA: DUCALI FAVORITI!

Parma Brescia, in diretta domenica 7 maggio 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie B. Sfida tra play off e salvezza. Il Parma cerca di tenere il passo del Cagliari al quinto posto, dopo il 2-2 contro il Benevento i Ducali rischiano di scivolare ancora più indietro nella griglia dei play off, soprattutto dopo il punto di penalizzazione subito per il mancato versamento dell’Irpef.

Il Brescia è al momento cruciale della sua stagione, la vittoria nello scontro diretto col Cosenza è stata la seconda consecutiva e con 10 punti raccolti negli ultimi 4 match è risalito dagli inferi della classifica e ora può puntare non solo ai play out ma anche alla salvezza diretta, a patto di proseguire nella serie positiva. All’andata Parma vincente col punteggio di 0-2 a Brescia, il primo dicembre 2021 le Rondinelle hanno vinto di misura l’ultimo precedente di campionato a Parma tra le due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Parma Brescia match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Buffon; Delprato, Balogh, Osorio, Ansaldi; Sohm, Estevez, Bernabè; Man, Vazquez, Benedyczak. Risponderà il Brescia allenato da Davide Gastaldello con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkgren; Rodriguez, Galazzi; Ayé.

PALERMO BRESCIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Palermo Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











