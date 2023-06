DIRETTA PARMA CAGLIARI/ Video streaming tv: la ricca storia della semifinale (3 giugno 2023)

DIRETTA PARMA CAGLIARI: I TESTA A TESTA

I precedenti nella diretta di Parma Cagliari sono parecchi, ne avevamo già parlato in occasione del match di andata; volendo fare un altro focus possiamo allora ricordare che l’ultimo successo interno del Parma è dello scorso 22 aprile, dunque assolutamente recente, mentre il Cagliari ha espugnato il Tardini per l’ultima volta nel settembre 2019, in Serie A, con una incredibile doppietta di Luca Ceppitelli e il gol di Giovanni Simeone, per i ducali rete di Antonino Barillà.

Quello che invece è interessante riferire riguarda due periodi: quello che va dal 1988 al 1991, ovvero la prima avventura di Claudio Ranieri come allenatore del Cagliari, con quattro incroci contro il Parma (tra Serie B e Serie A) chiusi in totale equilibrio con una vittoria – casalinga in entrambi i casi – a testa e due pareggi, questi maturati nel torneo cadetto che aveva dato la promozione alle due squadre. Poi, l’aprile 2007: qui Ranieri, arrivato alla guida del Parma in corsa, aveva battuto 2-1 il Cagliari mettendo un altro fondamentale mattone alla costruzione di una salvezza miracolosa. Quel giorno avevano segnato Igor Budan e Andrea Gasbarroni, il rigore di quest’ultimo aveva portato in dote i 3 punti dopo il temporaneo pareggio di Daniele Conti. (agg. di Claudio Franceschini)

PARMA CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Cagliari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz.

ALTA TENSIONE, SI DECIDE LA FINALE PLAYOFF!

Parma Cagliari, in diretta sabato 3 giugno 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per il ritorno della semifinale play off di Serie B. Ducali e sardi si sfidano per raggiungere il Bari, vincente nell’altra semifinale contro il Sudtirol, in finale e giocarsi la Serie A. I pugliesi avranno il doppio pareggio a disposizione per il miglior piazzamento nella regular season, ma si troveranno di fronte una rappresentante di una grande piazza, comunque vada.

Anche il Parma è in vantaggio sul Cagliari nella regular season ma non potrà accontentarsi di un pareggio, visto che all’andata i rossoblu hanno vinto in rimonta 3-2 una partita che si era messa malissimo sullo 0-2 per gli emiliani. Il Cagliari di Ranieri ha uno spirito inarrendevole e il Parma dovrà abbinare alla sua qualità tecnica una intensità agonistica che non sempre c’è stata nel corso della stagione per prendersi il posto in finale.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Parma Cagliari match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chichizola; Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Bernabé, Estevez; Man, Sohm, Benedyczak; Vazquez. Risponderà il Cagliari allenato da Claudio Ranieri con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Radunovic; Zappa, Dossena, Goldaniga, Azzi; Nandez, Makombou, Rog; Mancosu; Luvumbo, Lapadula.

PARMA CAGLIARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Parma Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

