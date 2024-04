DIRETTA/ Parma Catanzaro video streaming tv: la storia “vota” per i ducali (Serie B, 1 aprile 2024)

DIRETTA PARMA CATANZARO: TESTA A TESTA

Sta per avere inizio la diretta Parma Catanzaro, andiamo a vedere i testa a testa tra questi due club per entrare meglio in clima partita. Ci sono stati 24 match con queste due squadre protagoniste e il Parma ne ha vinti 10, il Catanzaro 6 mentre i pareggi sono stati 8. Il primissimo scontro tra crociati e giallorossi è datato 1959, vittoria degli emiliani con il punteggio di 1-0 in Serie B.

Parma e Catanzaro hanno giocato praticamente solo in Serie B, a patto della sfida del 1979. Infatti, quella volta si giocò in Coppa Italia quando ancora era divisa in gruppi. Il match andò in scena per il Girone 2 e finì 1-0 per il Catanzaro in trasferta. L’ultimo precedente è stato nettamente dalla parte del Parma che è riuscito a vincere 5-0 con gol di Man, doppietta di Benedyczak, Partipilo e Colak. Vedremo se ci sarà una reazione del Catanzaro, memore dell’andata. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PARMA CATANZARO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Parma Catanzaro essendo una diretta di Serie B ha molte opportunità per essere vista in tanti modi diversi: la modalità più classica è quella di Sky, dove bisognerà acquistare un pacchetto Calcio che sblocca questi canali. Per i più Smart invece, esiste la possibilità sia di vederlo su NowTv che sulla piattaforma di streaming online di Dazn.

LA PRESENTAZIONE

Oggi è diretta di Parma Catanzaro valevole per la 31esima giornata di Serie B oggi 1 aprile alle 15,00. Nonostante un’iniziale fatica nel trovare il ritmo sul terreno reso pesante dalla pioggia, il Parma riesce comunque a ottenere una preziosa vittoria contro la Feralpisalò al Garilli, consolidando così la sua posizione in vetta alla classifica.

Dopo un avvio equilibrato, gli emiliani trovano il vantaggio con Mihaila, ma il gol di Dubickas riporta momentaneamente la parità per la Feralpisalò. Tuttavia, la rete di Estévez riporta il Parma in vantaggio, consentendo loro di conquistare i tre punti. Il prossimo impegno vedrà il Catanzaro ospite al Tardini, una sfida impegnativa considerando la posizione di entrambe le squadre in classifica.

PARMA CATANZARO: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Parma Catanzaro alle probabili formazioni del match: per i padroni di casa è probabile che Mihaila sia schierato dopo il suo importante gol nell’ultima partita, confermandosi come uno dei giocatori più abili nel dribbling del campionato.

Per il Catanzaro invece, ci si aspetta che Iammelo sia il principale punto di riferimento in attacco. Si tratta di un attaccante dallo stile più tradizionale, con compiti che vanno oltre la semplice gestione del pallone, includendo anche una certa dose di lavoro difensivo.

PARMA CATANZARO, LE QUOTE

Se avete intenzione di sfidare la fortuna con una scommessa su questa partita vi presentiamo le quote della diretta di Parma Catanzaro grazie al bookmaker della Sisal: il segno 1 porterebbe un 1,95 di rendita, mentre il pareggio è fissato a 3. La vittoria pugliese invece a 6.











