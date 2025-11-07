Presentazione della diretta Parma Cesena, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, pronostico finale

DIRETTA PARMA CESENA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Parma Cesena Primavera sta per farci compagnia, ed è questo un match che registra otto precedenti ufficiali in epoca recente, con la particolarità che si tratti della prima volta nel massimo campionato a girone unico. Tra l’altro il Parma ha battuto il Cesena nei primi tre incroci, tra il 2011 e il 2013, ma poi non ha più vinto: da quel momento infatti è stato un dominio romagnolo, fatto di tre successi e un pareggio. Nel 2022 e 2023 le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia Primavera: due vittorie interne del Cesena, la prima nel primo turno e la seconda nel terzo turno.

Cesena che però non è mai riuscito a vincere in trasferta; spicca però un 4-0 casalingo nel campionato 2 2017-2018, a metà dicembre avevano deciso Nicola Andreoli, Lorenzo Babbi, Nicolò Buso e Nicola Nanni mentre il Parma non vince in casa da 12 anni, con un 3-0 nel girone A del massimo campionato, organizzato appunto diversamente, grazie a una doppietta di Geremy Lombardi nello spazio di tre minuti e il sigillo finale di Filip Jankovic. Siamo ora pronti a scoprire se il trend a favore romagnolo sarà confermato o se invece arriverà un riscatto dei ducali che stanno facendo benissimo, diamo dunque la parola alla diretta Parma Cesena Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Parma Cesena Primavera streaming video, dove vedere la partita

La diretta Parma Cesena del Campionato Primavera avrà inizio alle 15.00 e come sempre succede per le sfide della competizione, potrà essere seguita in contemporanea in maniera molto semplice, infatti basterà che gli interessati si sintonizzino su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, o in alternativa si colleghino in streaming sul sito sportitalia.it o sull’applicazione.

Bianconeri assaltano il primo posto

L’anticipo dell’undicesima giornata del Campionato Primavera sarà la diretta Parma Cesena, una sfida molto sentita da entrambe le parti essendo un derby tra due squadre della stessa regione e che ha anche un valore molto importante per la situazione di classifica, i ducali sono passati da essere una sorpresa a essere già una certezza in questa stagione visto che dopo la promozione stanno stabilmente occupando i posti validi per i playoff e nonostante la sconfitta 2-1 in casa della Fiorentina hanno ancora diversi punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Per i bianconeri invece questa sembra essere sempre di più la stagione in cui possono puntare ad ottenere qualcosa di importante visto che stanno mantenendo una serie di ottimi risultati che gli consentono di occupare il terzo gradino del podio ma a soli due punti dalla vetta, arrivano in un ottimo momento di forma dopo la vittoria 2-1 contro il Cagliari.

Parma Cesena Primavera, probabili formazioni

Per affrontare la diretta Parma Cesena del Campionato Primavera i due tecnici dovrebbero adottare due strategie differenti, Nicola Corrent infatti deciderà di apportare alcune modifiche alla sua solita formazione per cercare di ottenere un risultato diverso dall’ultima partita, nel suo 4-2-3-1 quindi giocheranno Astaldi tra i pali, Menna e Castaldo come terzini con Conde e Dobrnic a completare il reparto difensivo, Tigani e Konaté in mezzo al campo, Mikolajewski unica punta con alle spalle Semedo, Cardianli e Ciardi. Nicola Campedelli invece proporrà nuovamente il 4-3-1-2 che è uscito vittorioso la scorsa settimana con Gianfanti in porta, Mattioli, Ribello, Casadei e Abbondanza in difesa, Domeniconi, Poletti e Carbone a centrocampo, Tosku sulla trequarti e in attacco Rossetti e Galvagno.

Parma Cesena Primavera, pronostico finale

Secondo diversi addetti ai lavori la diretta Parma Cesena del Campionato Primavera potrebbe essere una partita dal difficile pronostico visto che entrambe sono squadre che si sono dimostrate essere forti e di essere guidate da due ottimi allenatori capaci di mettere in discussione le proprie idee. Tra le due però i bianconeri stanno vivendo un momento migliore per via dei risultati positivi ottenuti e della posizione migliore in classifica che potrebbe quindi alla fine avere la meglio e portare alla vittoria in questa sfida importante e l’agganciamento alla vetta del campionato.