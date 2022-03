DIRETTA/ Parma Cittadella video streaming tv: appena 2 precedenti al Tardini

DIRETTA PARMA CITTADELLA: TESTA A TESTA

Soffermiamoci sui precedenti della diretta di Parma Cittadella. All’Ennio Tardini i Ducali hanno affrontato gli amaranto per due volte. Il bilancio è in favore dei gialloblù che hanno vinto una volta, mentre l’altra gara è terminata con un pari. Il Citta non solo non ha mai vinto a Parma contro questo avversario, ma non è nemmeno mai riuscito a segnare. La vittoria dei padroni di casa risale al 19 dicembre del 2008 a fronte di una gara terminata col risultato finale di 1-0. L’altro match è un pari che risale all’aprile del 2018 in una gara terminata a reti inviolate. Nella sfida d’andata al Tombolato la gara terminò col risultato di 1-2 lo scorso 28 ottobre.

I padroni di casa sbagliarono dopo 12 minuti l’occasione del vantaggio con un calcio di rigore fallito da Antonucci. Al minuto 22 Vaquez siglava la rete del vantaggio ospite. Nella ripresa Benedyczak raddoppiava. A poco serviva, se non a fini meramente statistici, la rete di Baldini dal dischetto appena 16 minuti dal suo ingresso in campo al posto di Beretta. In casa del Citta la gara si è giocata altre due volte. Nel primo caso, il 16 maggio del 2009, la gara terminò 2-2, mentre nel secondo 1-2. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA PARMA CITTADELLA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Parma Cittadella sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PARTITA COMPLICATA…

Parma Cittadella, in diretta venerdì 11 marzo 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie B. Anticipo tra due squadre reduci da risultati non esaltanti: la sconfitta interna contro il Monza ha di nuovo sbalzato il Cittadella fuori dalla zona play off, con la formazione veneta protagonista di troppi alti e bassi in questa stagione per provare a dare l’assalto alla Serie A come nel passato campionato.

Dall’altra parte il Parma continua a stazionare a metà classifica dopo l’ultimo pareggio interno contro la Reggina che ha lasciato i Ducali a 9 lunghezze dalla zona play off, troppe per sperare in un salto in avanti verso gli spareggi. Nel match d’andata allo stadio Tombolato il Parma ha battuto 2-1 il Cittadella con i gol di Franco Vazquez e Benedyczak, al 13 aprile 2018 risale l’ultimo precedente allo stadio Tardini, terminato con un pareggio 0-0.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Parma Cittadella, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Giuseppe Iachini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turk; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Juric, Bernabé, Man; Vazquez; Benedyczak, Simy. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kastrati; Mattioli, Dal Fabro, Perticone, Benedetti; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Baldini, Beretta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Parma Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

