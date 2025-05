DIRETTA PARMA COMO, SFIDA INCANDESCENTE

La diretta Parma Como, sabato 3 maggio alle ore 15:00, sarà una sfida tra due neopromosse che hanno sorpreso per qualità e tenuta nel loro primo anno di ritorno in Serie A. Se per il Como la salvezza è già in cassaforte, forte dei suoi 42 punti, e resta solo l’ambizione di scalare un’ultima posizione e chiudere nella parte sinistra della classifica, per il Parma l’obiettivo è ancora da conquistare. La squadra di Chivu, subentrato in corsa, ha trovato finalmente continuità e solidità, raccogliendo sette risultati utili consecutivi: sei pareggi e una vittoria prestigiosa contro la Juventus. Nell’ultima giornata è arrivato un incoraggiante 2-2 in casa della Lazio, che ha confermato il buon momento dei ducali.

Attualmente a +7 sulla zona retrocessione, ai crociati basta poco per certificare la permanenza in massima serie. Il Como, tuttavia, non regalerà nulla: la squadra lariana arriva lanciatissima, con quattro vittorie consecutive alle spalle – battuti Monza, Torino, Lecce e Genoa – e con un collettivo che gira a meraviglia. All’andata finì 1-1, con gol di Bonny per il Parma e Paz per i lombardi.

DIRETTA PARMA COMO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Appuntamento sabato 3 maggio alle 15:00 per la diretta Parma Como, che sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. La visione sarà possibile tramite app su smartphone, tablet e smart TV, previa sottoscrizione di un abbonamento.

PARMA COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Parma Como. Il Parma dovrebbe confermare il 3-5-2 che ha dato buoni frutti nelle ultime uscite. In porta ci sarà Suzuki, con Delprato, Valenti e Leoni a comporre la linea difensiva. Sugli esterni agiranno Valeri a sinistra e uno tra Hainaut e Balogh a destra. In mezzo, conferme per Keita, Sohm e Ondrejka, mentre in attacco spazio a Bonny e Pellegrino, con quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Man.

Il Como si presenta al Tardini con il consueto 4-3-3 e il morale alle stelle dopo quattro vittorie consecutive. Tra i pali ci sarà Butez, protetto da una linea a quattro composta da Vojvoda, Goldaniga, Kempf e Valle. In mezzo al campo, confermati Caqueret e Da Cunha, con Nico Paz schierato come mezzala più offensiva. In attacco, Ikoné a destra e Strefezza a sinistra agiranno ai lati del centravanti Cutrone, in grande spolvero nelle ultime uscite.

DIRETTA PARMA COMO, LE QUOTE

Secondo i principali siti di scommesse il Como parte leggermente favorito: il segno 1 è bancato a 3.00, mentre il successo del Parma si attesta a 2.38. Il pareggio paga 3.30. Interessanti le quote goal: “Gol” a 1.70, “Over 2.5” a 1.95.