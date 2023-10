DIRETTA PARMA COMO/ Video streaming tv: c’è una storia intrigante (venerdì 20 ottobre 2023)

DIRETTA PARMA COMO: I TESTA A TESTA

La diretta di Parma Como ci presenta parecchi precedenti, ma solo pochi di questi sono recenti: nel nuovo millennio abbiamo appena sei sfide, e due di queste risalgono al campionato di Serie A 2002-2003, l’ultimo giocato dai lariani. In questo lasso di tempo ventennale scopriamo che il Como ha battuto il Parma una sola volta, ma è successo nell’incrocio più recente: lo scorso marzo, anche se eravamo al Sinigaglia ed era finita 2-0. L’ultimo successo casalingo del Parma è quello della partita di andata: fine ottobre 2022, il gol decisivo lo aveva segnato Enrico Del Prato mentre nella stagione precedente, sempre al Tardini, era finita con un pirotecnico 4-3 a favore della squadra di casa.

Volendo andare a trovare l’ultima volta in cui il Como ha vinto in trasferta, dobbiamo clamorosamente tornare al gennaio 1956: era un campionato di Serie B e il risultato era stato 1-2, ribaltone firmato Italo Marra e Aldo Santoni dopo il gol gialloblu di Pietro Miniussi. Da segnalare che questa è solo una delle due vittorie esterne dei lariani contro il Parma: l’altra fa riferimento alla prima sfida di sempre tra le due squadre, sempre in Serie B e nel novembre 1931, in quel caso risultato 1-3. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PARMA COMO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport, naturalmente su abbonamento. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Parma Como in streaming video attraverso l’applicazione o il sito di Sky Go, inoltre l’incontro sarà visibile anche per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

LA PRESENTAZIONE

Parma Como, in diretta presso lo stadio Ennio Tardini della città emiliana alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 20 ottobre 2023, sarà l’anticipo che aprirà la decima giornata del campionato di Serie B 2023-2024, che quindi riparte dopo la sosta per le Nazionali. Uno sguardo alla classifica ci dice che siamo ai vertici con la diretta di Parma Como, perché i padroni di casa emiliani sono la capolista con 20 punti, ma anche gli ospiti lombardi sono in zona playoff con i loro 14 punti, per cui si annuncia un match imperdibile per tifosi e appassionati.

In realtà la scorsa giornata aveva portato solamente delusioni, perché il Parma aveva perso sul campo del Venezia (prima sconfitta stagionale per il Parma), mentre il Como aveva perso in casa il derby lombardo contro la Cremonese, quindi c’è anche il desiderio di rivincita e di immediata ripartenza ad accomunare le due formazioni che stasera ci regaleranno questo anticipo così intrigante: siamo davvero molto curiosi di scoprire cosa ci dirà la diretta di Parma Como…

PROBABILI FORMAZIONI PARMA COMO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta di Parma Como. Fabio Pecchia potrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-2-3-1, nel quale proviamo ad indicare questi undici titolari: Chichizola in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Coulibaly, Del Prato, Osorio e Di Chiara; in mediana ecco la coppia formata da Bernabé ed Hernani; sulla trequarti spazio invece da destra a sinistra per Man, Sohm e Benedyczak, che agiranno a sostegno del centravanti Bonny.

La risposta del Como allenato da mister Moreno Longo potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-2-1, nel quale i tre difensori Curto, Barba e Odenthal agiranno a protezione del portiere Semper; ecco poi a centrocampo una linea a quattro per il Como, nella quale indichiamo titolari Cassandro, Abildgaard, Bellemo e Ioannou; infine, nel reparto offensivo lariano ecco Da Cunha e Verdi sulla trequarti a sostegno del centravanti Cutrone.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Parma Como. I padroni di casa emiliani partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,60 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse essere il Como a vincere.

