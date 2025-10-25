Diretta Parma Como streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'ottava giornata di Serie A.

DIRETTA PARMA COMO (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Parma Como che si affrontano a viso aperto in un primo quarto d’ora di gioco di questa diretta, ricco di ritmo e occasioni. Il risultato resta 0-0, ma entrambe le squadre hanno già fatto capire di voler giocare per vincere. La più grande occasione capita al Parma: Cutrone, ben posizionato al centro dell’area, raccoglie un cross preciso dalla fascia e colpisce di testa da distanza ravvicinata. Il pallone, però, si stampa contro la traversa e rimbalza fuori, lasciando di stucco il portiere del Como e i tifosi gialloblù con il fiato sospeso.

Il Como risponde con un possesso palla ordinato e manovrato, cercando di costruire dal basso e sfruttare la qualità dei propri interpreti. Su un corner ben battuto, la palla viene giocata corta e rimessa in mezzo, ma la difesa del Parma è attenta e allontana. Poco dopo, Morata prova un cross teso che viene nuovamente respinto in corner, mentre Caqueret tenta un filtrante insidioso in area, anticipato dall’uscita tempestiva di Suzuki. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PARMA COMO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Parma Como metterà di fronte tra pochissimi minuti due provinciali diverse per ambizioni in questo campionato: gli emiliani hanno vinto una sola partita nelle prime sette di questa Serie A, i lombardi invece hanno una sola sconfitta, sono in serie positiva da varie settimane e domenica scorsa hanno battuto addirittura la Juventus. Volendo invece dare uno sguardo ai precedenti, bisogna osservare che questa partita è tornata grande protagonista dal 2021 in poi: otto sfide negli ultimi quattro anni, prima in Serie B e poi in Serie A, grazie alla promozione a braccetto al termine del campionato 2023-2024.

La storia recente della diretta Parma Como ci parla quindi di un leggero vantaggio per gli emiliani grazie a tre vittorie per il Parma (tutti al Tardini), altrettanti pareggi (tutti però in casa del Como) e due successi per i lariani, uno in casa e l’altro in trasferta. Sabato 3 maggio scorso tuttavia fu proprio il Como ad imporsi per 0-1 in casa del Parma, un motivo in più per leggere le formazioni ufficiali e godersi poi le emozioni della partita! PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Estevez, M. Keita, Ordonez; Bernabè; Cutrone, M. Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta COMO (3-5-1-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Caqueret, Perrone, A. Moreno; Nico Paz; Morata. Allenatore: Cesc Fabregas (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE LA DIRETTA PARMA COMO IN STREAMING VIDEO TV

Saremo solo su DAZN1, in tv, per la diretta Parma Como: il canale è al numero 214 del bouquet di Sky, sulla stessa DAZN la partita sarà disponibile in diretta streaming video.

PARMA COMO: LARIANI PER LA MATURITÀ!

Potremmo divertirci con la diretta Parma Como, che porta in dote anche uno stuzzicante derby spagnolo delle panchine: alle ore 15:00 di sabato 25 ottobre 2025 siamo al Tardini per l’ottava giornata di Serie A 2025-2026, e possiamo anche definire questo match come un esame di maturità per la squadra lariana.

Grazie alla bella vittoria contro la Juventus, il Como ha realmente rivelato quale sia il suo potenziale: un gruppo giovane ma di grande qualità, che si è portato nelle zone europee della classifica e adesso deve dimostrare di poter fare risultato con costanza, anche contro avversarie che lasciano meno spazi per giocare.

Come potrebbe essere il Parma, che procede a rilento: nell’ultimo turno i ducali non sono riusciti a battere il Genoa ultimo in classifica e inevitabilmente hanno perso altro terreno, in sette giornate Carlos Cuesta ha vinto una sola volta e deve ancora aumentare i giri del motore gialloblu.

Dunque attenzione a quello che potrebbe succedere nella diretta Parma Como, una partita che può essere meno scontata di quello che la classifica racconti; noi aspettiamo che si giochi valutando le scelte che i due allenatori potrebbero operare, dando uno sguardo alle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA COMO

Cuesta non rinuncia al 3-5-2, nella diretta Parma Como deve ancora fare a meno di qualche giocatore e in difesa, davanti a Suzuki che è stato decisivo a Marassi, piazza Delprato, Circati e Valenti allargando invece la posizione di Britschgi e Almqvist, con il quale si gioca quasi con il 3-4-3 a differenza dell’opzione Lovik sulla corsia mancina. Mandela Keita fa il frangiflutti in mezzo al campo, Estevez e Bernabè sono le due mezzali; davanti non si prescinde dalla forza fisica di Matéo Pellegrino, con lui ci sarà o l’ex di giornata Cutrone o l’altro ariete Djuric, che però parte dietro nelle gerarchie.

Nel 4-2-3-1 di Fabregas manca Sergi Roberto ma le scelte sono ormai definite: Diego Carlos e Kempf i centrali davanti a Butez, Smolcic e Alex Valle i due terzini, in mezzo al campo è fondamentale il lavoro che svolgono Da Cunha e Perrone che dovrebbero essere certi della maglia, così come Vojvoda che fa l’estero alto dando in qualche modo equilibrio anche sulla trequarti, dove il Como vive ovviamente della fantasia di un Nico Paz che sta trovando anche i gol e delle fiammate di Caqueret che parte dalla sinistra, come centravanti Morata dà la sensazione di essere ancora favorito su Douvikas.

PRONOSTICO E QUOTE PARMA COMO

Una delle agenzie ad aver emesso le quote sulla diretta Parma Como è la Sisal, secondo la quale il segno 2 che vale 2,00 volte la somma sul tavolo fa della squadra lariana la favorita per la vittoria; il segno 1 che va a regolare l’ipotesi del successo ducale vi farebbe guadagnare 3,75 volte la vostra giocata, infine l’eventualità del pareggio vale 3,25 volte.