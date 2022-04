DIRETTA PARMA COMO/ Streaming video tv: una storia lunga ma ormai datata

DIRETTA PARMA COMO: TESTA A TESTA

In vista della diretta di Parma Como possiamo citare i precedenti tra queste due squadre, riferendo che non sono pochi: certamente i più prestigiosi sono quelli della stagione 2002-2003, perché i lariani grazie alla promozione in Serie A si erano trovati avversari dei ducali che, dopo aver vinto in Italia e in Europa, stavano iniziando a calare a causa delle difficoltà economiche, e infatti lungo la strada avevano già dovuto vendere parecchi giocatori di peso. Ad ogni modo la partita del Tardini in quel campionato era terminata 2-0 a favore del Parma: era la terza giornata e la squadra di Cesare Prandelli si era imposta grazie ai gol di Sabri Lamouchi e Adriano.

Nel terzo millennio Parma Como si è giocata soltanto tre volte, ma vale la pena riferire che i lariani non battono i gialloblu dal maggio 1979 (partita valida per il girone A di Serie C1) e da quel momento hanno perso quattro volte con cinque pareggi. L’ultima vittoria in casa del Parma, da parte della squadra lombarda, è incredibilmente lontana: per trovarla dobbiamo tornare al gennaio 1956, era un campionato di Serie B e gli emiliani lo giocavano sotto il nome di Parmense. A decidere, in rimonta, erano stati Italo Marra e Aldo Santoni dopo il gol dei padroni di casa firmato da Pietro Miniussi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PARMA COMO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La visione in diretta del match Parma Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire la diretta Parma Como in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone. Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile utilizzare lo streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni ufficiali.

PARTITA COMBATTUTA!

La diretta di Parma Como andrà in scena nel turno infrasettimanale, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B, in programma mercoledì 6 aprile. Il fischio di inizio è fissato allo Stadio Ennio Tardini alle ore 14.00. Le due squadre militano nella zona “bianca” della classifica, rispettivamente al quattordicesimo e al dodicesimo posto. Ormai hanno ben poco da chiedere a questa stagione: sono entrambe salve e i play-off non sono più accessibili. La voglia di continuare a conquistare risultati utili, ad ogni modo, non manca.

Entrambe, d’altronde, sono reduci da una vittoria e intendono darle continuità. I crociati nello scorso turno hanno trionfato (risultato finale 1-3) in casa del Cosenza. I lariani invece sono usciti vittoriosi (risultato finale 2-0) a sorpresa dall’ostico impegno contro il Monza, che milita ai piani alti della classifica. Le due squadre sono dunque in un buon momento e in questa partita alla pari cercheranno di replicare quanto fatto nel weekend.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA COMO

Le probabili formazioni della diretta Parma Como risentiranno inevitabilmente del calendario fitto di questa fase della stagione: è plausibile che i due allenatori mettano in atto del turnover, dato anche che la posta in palio in questa partita non è altissima. I padroni di casa dovranno comunque rinunciare allo squalificato Del Prato. Il tecnico Beppe Iachini dovrebbe schierare così il suo 3-4-3: Turk; Coulibaly, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Sohm, Bernabè, Man; Vasquez, Pandev, Benedyczak. Gli ospiti invece risponderanno con il consueto 3-4-1-2 così delineato dal tecnico Giacomo Gattuso: Facchin; Vignali, Solini, Cagnano; Iovine, Tardi, Bellemo, Ioannou; Blanco; La Gumina, Cerri.

QUOTE PARMA COMO

Le quote della diretta Parma Como, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti i padroni di casa. Una vittoria dei crociati, con il segno 1, si trova infatti a 1,65. Un successo dei lariani, con il segno 2, si trova invece a 5,25. Un pareggio, con il segno X, è proposto infine a 3,60.











