Diretta/ Parma Cosenza (Coppa Italia) streaming video e tv. Liverani sotto la lente

DIRETTA PARMA COSENZA: I DUCALI NON POSSONO FALLIRE!

Parma Cosenza, in diretta alle ore 14.30 dallo stadio Ennio Tardini è una delle partite in programma oggi, mercoledì 25 novembre 2020, per il quarto turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Tecnicamente i gialloblu sono favoriti contro una formazione del campionato cadetto. Il lavoro del tecnico Fabio Liverani è però sotto la lente di ingrandimento dopo la brutta performance dei Ducali sul campo della Roma, un 3-0 subito senza praticamente mai lottare, come testimoniato anche dal taccuino dell’arbitro che è rimasto intonso alla voce ammonizioni. Una squadra senza nerbo quella emiliana che proverà a riscattarsi guadagnandosi gli ottavi di finale, ma il Cosenza sogna un viaggio all’Olimpico contro la Lazio dopo l’ottima performance di Frosinone nell’anticipo di Serie B di venerdì scorso. La squadra di Occhiuzzi si è presa d’autorità la prima vittoria in campionato su un campo difficile, risalendo in classifica fuori dalla zona play out e riscattando le precedenti sconfitte subite contro Chievo e Brescia.

DIRETTA PARMA COSENZA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Cosenza sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + che tutti gli appassionati troveranno disponibili ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre; sarà anche possibile visitare il sito Rai Play, senza costi aggiuntivi, per seguire la partita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA COSENZA

Le probabili formazioni di Parma Cosenza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ennio Tardini. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Fabio Liverani con un 3-5-2: Colombi, Balogh, Iacoponi, Gagliolo, Grassi, Hernani, Cyprien, Brugman, Kurtic, Pezzella, Karamoh, Cornelius. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Occhiuzzi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Matosevic, Idda, Schiavi, Tiritiello, Corsi, Bruccini, Ba, Kone, Sacko, Borrelli, Baez.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Parma Cosenza secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa ellenici partono nettamente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1.35, mentre poi si sale a quota 5.00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 7.25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione calabrese.



