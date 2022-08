Diretta Parma Cosenza/ Streaming video tv: attenti agli ospiti! (Serie B)

DIRETTA PARMA COSENZA: EMILIANI FAVORITI!

Parma Cosenza, in diretta dallo Stadio Ennio Tardini della città emiliana, si giocherà per la terza giornata della Serie B 2022-2023 alle ore 20.45 di questa sera, domenica 28 agosto 2022, essendone certamente una delle partite più interessanti. Può essere sorprendente esaminare la classifica per presentare la diretta di Parma Cosenza: gli emiliani hanno iniziato il campionato con un ritmo blando e hanno 2 punti, frutto ovviamente di altrettanti pareggi, mentre il Cosenza ha finora recitato da protagonista assoluta ed è capolista con 6 punti, grazie a due vittorie su due.

Per fare calcoli è presto, però il Parma intravede già i fantasmi di un’altra stagione anonima dopo i pareggi ottenuti contro il Bari (2-2) alla prima giornata e poi per 0-0 sul campo del Perugia settimana scorsa. Servirebbe cogliere finalmente la prima vittoria, ma ovviamente il Cosenza non vuole fermarsi dopo il bel successo a Benevento (0-1 alla prima giornata) e il bis con la vittoria casalinga per 2-1 contro il Modena. Il verdetto del Tardini è già molto atteso: che cosa ci dirà la diretta di Parma Cosenza?

PARMA COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La copertura mediatica della Serie B 2022-2023 è eccellente, di conseguenza ricordiamo che la diretta tv di Parma Cosenza sarà garantita per gli abbonati sui canali di Sky Sport, che offrirà anche il servizio Sky Go per la diretta streaming video, possibilità quest’ultima che sarà tuttavia garantita anche tramite le piattaforme digitali di DAZN oppure Helbiz.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA COSENZA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni che caratterizzeranno la diretta di Parma Cosenza. Per i padroni di casa emiliani allenati da Fabio Pecchia, potremmo disegnare un modulo 4-2-3-1 con in porta Chichizola e davanti a lui la difesa a quattro formata da Del Prato, Romagnoli, Valenti e Coulibaly; nel cuore della mediana dovrebbero invece agire Estevez e Juric, infine nel reparto offensivo del Parma schieriamo Man, Vasquez e Mihaila alle spalle della prima punta Inglese.

Il Cosenza allenato da mister Davide Dionigi dovrebbe invece prevedere un modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Matosevic in porta; i quattro difensori Rispoli, Rigione, Vaisanen e Panico; a centrocampo per i calabresi Vallocchia, Voca e Florenzi, mentre il tridente offensivo potrebbe vedere in campo dal primo minuto Brignola, Larrivey e D’Urso.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico che accompagnerà la diretta di Parma Cosenza secondo l’agenzia di scommesse Snai: i padroni di casa partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 3,80 in caso di pareggio (naturalmente segno X), oppure fino a 6,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Cosenza.

