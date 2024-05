DIRETTA/ Parma Cremonese video streaming tv: è quasi un derby con 28 precedenti (Serie B, 5 maggio 2024)

DIRETTA PARMA CREMONESE: I TESTA A TESTA

Manca ormai poco al fischio di inizio della diretta di Parma Cremonese, sfida che ci riserva molti precedenti in cui potremo fare una bella analisi per i testa a testa. Abaco alla mano, sono 27 i capitoli di storia di questa rivalità, c’è un netto vantaggio a favore dei padroni di casa che hanno vinto 15 partite, mentre i grigiorossi si devono accontentare di cinque risultati utili. I pareggi, se la matematica non è un’opinione, sono 7.

Nell’ultima sfida però è stata la Cremonese ad imporsi grazie ad un 2-1 ottenuto nei minuti finali, purtroppo questa sfida non presenta chissà quali goleade, ma anzi di solito le sfide terminano con un 2-0 soprattutto se prendiamo le partite a cavallo degli anni novanta. Vedremo se anche oggi questo curioso pattern statistico verrà rispettato oppure se gli dei del calcio hanno altro in serbo per noi. Rimanete su questa pagina perché abbiamo ancora tempo per parlare delle statistiche della diretta di Parma Cremonese. (agg. Gianmarco Mannara)

PARMA CREMONESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per tutti coloro che vorranno seguire la diretta tra Parma e Cremonese ci sarà la possibilità di seguire l’incontro sia in diretta tv sia in diretta streaming. Per tutti gli abbonati a Sky, sarà possibile seguire il match sui canali della pay tv satellitare oppure su NowTV. In alternativa, anche DAZN trasmette la partita per tutti gli abbonati che potranno dunque seguire la diretta streaming via internet di Parma Cremonese.

PARMA CREMONESE: PUNTI CHE CONTANO SOLO PER STROPPA…

La diretta Parma Cremonese vedrà lo stadio Tardini festeggiare la matematica promozione dei beniamini di casa. Il Parma, sotto la guida di Fabio Pecchia, ha conquistato con pieno merito la promozione diretta in Serie A, coronando un obiettivo che perseguiva da tre stagioni. La conferma matematica è giunta dopo la sconfitta del Venezia a Catanzaro, con il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Bari. La partita al San Nicola, dopo un primo tempo senza reti, si è animata nella ripresa: il Parma ha preso il vantaggio al 48′ con Bonny, ma il Bari ha pareggiato grazie al capitano Di Cesare al 65′. Con il primato saldamente in mano a quota 74 punti, il Parma ha accumulato un vantaggio di sette lunghezze sul terzo posto occupato dal Venezia, a due turni dal termine del campionato.

Dall’altra parte troviamo una Cremonese tornata alla vittoria mercoledì scorso, dopo tre partite senza successi, grazie al 2-1 ottenuto in casa contro il Pisa. Il match allo stadio Zini ha visto i padroni di casa andare in vantaggio al 13′ con un rigore trasformato da Daniel Ciofani, ma subire il pareggio degli ospiti ad inizio ripresa con D’Alessandro al 48′. Tuttavia, nel finale, è stata la splendida punizione di Coda al 85′ a decidere la partita. Questo successo ha confermato la Cremonese al quarto posto con 63 punti, mantenendo un margine di tre punti sul Catanzaro e riducendo il distacco dal Venezia a quattro punti.

PARMA CREMONESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Capitolo probabili formazioni per la diretta di Parma Cremonese. Andiamo ad analizzare quelle che potranno essere le possibili scelte dei due tecnici in vista della sfida del “Tardini”. Partiamo dai padroni di casa che hanno già festeggiato la matematica promozione in Serie A, il Parma di Fabio Pecchia schierato con un 4-2-3-1 con Chichizola a difesa della porta e una difesa a quattro con titolari Delprato, Osorio, Circati e Coulibaly; Estevez, e Bernabé saranno i vertici bassi di centrocampo con Partipilo, Hernani e Mihaila a sostegno dell’unica punta, Bonny. Nella Cremonese che inizia a scaldare i motori per il cruciale impegno dei play off, Giovanni Stroppa schiererà tra i pali Saro e una difesa a tre con Antov, Bianchetti e Ghiglione dal 1′; Zanimacchia sulla fascia destra, Collocolo, Castagnetti e Johnsen a centrocampo e Sernicola sulla fascia sinistra, mentre in attacco faranno coppia Vazquez e Coda.

PARMA CREMONESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per coloro che desiderano fare una scommessa sulla partita in diretta tra Parma e Cremonese, ecco le quote offerte dall’agenzia Snai per questo match. La vittoria interna del Parma è quotata a 2.50, mentre il pareggio è proposto a una quota di 3.55. Allo stesso tempo, la quota per il successo esterno della Cremonese è fissata a 2.65.











