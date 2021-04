Diretta/ Parma Crotone (Serie A) streaming video e tv: scontro a fondo classifica

DIRETTA PARMA CROTONE: PUNTI MOLTO PESANTI

Parma Crotone, in diretta sabato 24 aprile 2021 alle 18.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Scontro a fondo classifica tra due formazioni che si scontrano al momento occupando le ultime due posizioni, penultimo il Parma a quota 20 e ormai ultimo per distacco il Crotone con 15 punti. Il che significa che le due formazioni, rispettivamente a -11 e a -16 dalla salvezza, sembrano spacciate a prescindere dall’esito di questo scontro diretto.

Tra l’altro il Crotone è reduce da 6 sconfitte consecutive, mentre il Parma al contrario viene da ha ottenuto un solo punto nelle ultime 5 sfide disputate: dopo la vittoria contro la Roma che sembrava potesse regalare un sussulto d’orgoglio i Ducali si sono staccati probabilmente in modo irrimediabile dal quartultimo posto, questa sfida sembra poter regalare solo un ultimo acuto prima che la matematica finisca per condannare definitivamente alla retrocessione in cadetteria le due formazioni.

DIRETTA PARMA CROTONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Crotone verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà quindi un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento a Sky, e in alternativa come sempre gli stessi clienti potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente, attraverso l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA CROTONE

Le probabili formazioni della sfida tra Parma e Crotone presso lo stadio Ennio Tardini. I padroni di casa allenati da Roberto D’Aversa scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Mihaila, Cornelius, Gervinho. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Serse Cosmi con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina, Zanellato, Petriccione, Reca; Messias; Ounas, Simy.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Parma Crotone, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite per questa partita di Serie A. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.75 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 4.00 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 4.25 volte quanto avrete deciso di puntare.

