Diretta/ Parma Fiorentina (Serie A) streaming video tv: ultima chiamata Iachini?

DIRETTA PARMA FIORENTINA: LIVERANI-IACHINI, CHI RISCHIA DI PIÙ?

Parma Fiorentina, sabato 7 novembre 2020 alle ore 20.45 presso la stadio Ennio Tardini di Parma, sarà un match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Incontro estremamente delicato per entrambe le compagini e soprattutto per i due allenatori, che in caso di sconfitta potrebbero rischiare grosso. Sopratutto per Giuseppe Iachini, sulla cui sorte si è discusso a lungo nel corso della settimana: si era parlato anche di un possibile avanzamento di Aquilani dalla Primavera in attesa della scelta del nuovo allenatore, invece Iachini sarà in panchina al Tardini ma una nuova sconfitta non potrà che dare il via alla successione alla guida della squadra, con l’ultima sconfitta di Roma che ha lasciato il segno. Migliore è la situazione di Liverani che contro lo Spezia ha rischiato grosso, poi riprendendo in extremis un punto contro i liguri sembra aver recuperato il controllo della squadra, come dimostrato nella grande prestazione a San Siro contro l’Inter. Doppietta di Gervinho e vittoria sfuggita solo nel recupero, ma gli emiliani sembrano in crescita, desiderosi di una nuova vittoria dopo l’ultima contro il Verona.

DIRETTA PARMA FIORENTINA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Fiorentina sarà trasmessa sul canale numero 209 del satellite per i possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA FIORENTINA

Le probabili formazioni di Parma Fiorentina, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ennio Tardini di Parma. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Fabio Liverani con un 4-3-3: Sepe; Balogh, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius. Gli ospiti guidati in panchina da Giuseppe Iachini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Cacares; Callejon, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Kouamé, Ribery.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Parma Fiorentina grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 3.45, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.65, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2.05 la posta scommessa.



