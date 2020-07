Diretta Parma Fiorentina/ Streaming video tv: al Tardini sfida affascinante (Serie A)

Parma Fiorentina, che sarà diretta dal signor Abisso, va in scena alle ore 19:30 di domenica 5 luglio: allo stadio Tardini siamo arrivati alla 30^ giornata nel campionato di Serie A 2019-2020. Le due squadre, un tempo tra le sette sorelle del nostro calcio, sognavano un posto in Europa ma gli ultimi risultati hanno posto un freno alle ambizioni: malissimo la Fiorentina, in realtà già in calo da tempo e sconfitta mercoledì sera dal Sassuolo, tre gol incassati a domicilio che ancora una volta hanno certificato come il progetto viola non riesca proprio a decollare, e la squadra abbia dei problemi strutturali che Beppe Iachini non è stato in grado di risolvere.

Il Parma invece ha lottato, ma ancora una volta è uscito sconfitto per un’incollatura: dopo l’incredibile rimonta subita a domicilio dall’Inter, i ducali hanno perso a Verona e quindi lasciato sul campo un’altra occasione per fare il salto di qualità e iscriversi davvero alla corsa per le coppe, che come detto resta sempre possibile ma, dopo il lockdown, si è estremamente complicata. Sarà allora interessante valutare quale delle due squadre riuscirà a riscattarsi; aspettando la diretta di Parma Fiorentina facciamo un’attenta valutazione delle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

Cambio nel centrocampo gialloblu per Parma Fiorentina: Hernani è squalificato, ma rientra Kucka che dunque si prenderà il posto in mediana al fianco di uno tra Scozzarella e Brugman, mentre a tutti gli effetti Kurtic dovrebbe essere l’altra mezzala. Ovviamente Roberto D’Aversa non ha intenzione di cambiare il suo tridente, ma Karamoh è tornato a disposizione e se non altro insidia la maglia di uno tra Kulusevski e Gervinho, cioè i due esterni titolari che supportano Cornelius. In difesa, ballottaggio Darmian-Laurini per la fascia destra e Giuseppe Pezzella-Gagliolo per la sinistra; in mezzo dovrebbe nuovamente esserci la coppia formata da Iacoponi e Bruno Alves, a protezione del portiere Sepe.

La Fiorentina ritrova Caceres, che a questo punto può prendere il posto di Lirola come terzino destro; dall’altra parte ci sarà Dalbert, in mezzo Ceccherini può sfilare la maglia a Milenkovic e affiancare German Pezzella, con Dragowski tra i pali. Centrocampo con Pulgar a fare il metronomo, stretto tra gli interni Duncan e Castrovilli; in attacco manca sempre Vlahovic, che per la gomitata a Patric ha ricevuto due giornate di squalifica, dunque Cutrone (che si è sbloccato, sia pure con un gol inutile) sarà nuovamente la prima punta con Federico Chiesa e Ribéry che agiranno da laterali, pronti però come sempre a puntare la porta avversaria.

Un pronostico su Parma Fiorentina è stato tracciato dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui la squadra favorita per la vittoria è quella ospite: previsione forse a sorpresa, ma in ogni caso il segno 2 per l’affermazione dei viola vale 2,35 volte la puntata con questo bookmaker, di contro il segno 1 che identifica il successo ducale vi farebbe guadagnare 3,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il pareggio viene regolato dal segno X, e porta in dote una vincita corrispondente a 3,35 volte la vostra giocata.

