Diretta Parma Frosinone Primavera, streaming video tv: ancora zero sconfitte in gare ufficiali per queste due squadre fino ad ora (30 agosto 2025)

DIRETTA PARMA FROSINONE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0), SUBITO UN GRAVE ERRORE

Comincia la diretta del match valido per la terza giornata del campionato Primavera 1 tra Parma e Frosinone, due squadre che sono comunque tra le prime del campionato e che hanno grandi ambizioni. Comincia la sfida ed entrambe partono molto forte e al minuto 4 fallo di Toci su Mena e subito calcio di rigore per la squadra padrone di casa!

Calciomercato Parma News/ Beltran e Britschgi rinforzano la squadra, Charpentier in partenza (25 agosto 2025)

Dal dischetto va Mikolajewski che incredibilmente manda a lato tra lo stupore generale, la gara resta in parità. I padroni di casa non mollano ed anzi ci provano, cross pericoloso di Tintino, palla che attraversa tutta l’area di rigore ma non ci arriva nessuno con il Frosinone che può cosi chiudere e provare a ripartire (Agg. Mario Tramo)

Moviola della Serie A/ Rosso diretto giusto a Cambiaso, fuorigioco Castellanos visto dal Var (25 agosto 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA PARMA FROSINONE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Questa partita, la diretta Parma Frosinone Primavera, così come tutto il massimo campionato giovanile è trasmesso gratuitamente e in chiaro su Sportitalia che fornirà anche la diretta streaming sul proprio sito e l’applicazione.

DIRETTA PARMA FROSINONE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Non c’è moltissimo da dire circa la storia della diretta Parma Frosinone Primavera. Ricordiamo una vittoria del Parma per 3-1 nel Torneo di Viareggio 2009, nel 2022 invece fu il Frosinone a vincere per 2-1 la finale dei playoff promozione e quindi quello è logicamente un ricordo molto significativo per i ciociari che si guadagnarono un posto in Primavera 1 per il campionato successivo.

Video Juventus Parma (2-0)/ Gol e highlights: apre David e chiude Vlahovic! (Serie A, 24 agosto 2025)

Infine, possiamo citare un precedente davvero recentissimo per la diretta Parma Frosinone Primavera, partita che infatti martedì 20 maggio scorso a Coverciano fu la finale della Supercoppa Primavera 2. La partita terminò con un divertente pareggio per 2-2 con i gol di Gemello e Cardinali per gli emiliani e di Schietroma e Shkambaj per i ciociari, così tutto si decise ai calci di rigore, dove gli errori di Bal e Conde furono fatali per il Parma, che vide così il Frosinone conquistare la Supercoppa Primavera 2. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOP MATCH

Un avvio positivo che le due squadre sperano vivamente di mantenere. La diretta Parma Frosinone Primavera, in programma sabato 30 agosto 2025 alle ore 16:30, mette in palio tre punti importanti per due squadre imbattute.

Il Parma Primavera ha risposto subito presente pareggiando una partita complicata con la Roma per 2-2 grazie alle reti di Tigani e Cardinali al 91esimo. Con la Cremonese è arrivato un successo importante in trasferta con Mikolajewski e Konate decisivi per li 2-0.

Per quanto riguarda il Frosinone Primavera è l’unica squadra dopo due partite ad essere a punteggio pieno, partendo dalla vittoria per 1-0 con la Cremonese targata Luchetti e il 3-1 inflitto alla Juventus con le reti di Cichero su rigore e Befani nel primo tempo e Colley nella ripresa.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA FROSINONE PRIMAVERA

Il Parma Primavera si disporrà in campo secondo il modulo 4-3-3 con Astaldi in porta. Difesa a quattro composta da Mena, Conde, Drobnic e D’Intino mentre a centrocampo spazio a Konate, Tigani e Vranici. Tridente affidato a Ciardi, Mikolajewski e Cardinali.

Risposta del Frosinone Primavera con il medesimo assetto tattico. Tra i pali Minicangeli, difeso da Luchetti, Obleac, Pelosi e Lohmatov. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Majdenic, Schietroma e Tosi con Colley, Cicheor e Befani in attacco.