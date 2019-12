Diretta Parma Frosinone/ Streaming video Rai: ducali favoriti (Coppa Italia)

Parma Frosinone, partita diretta dal signor Federico Dionisi, si gioca alle ore 18:00 di giovedì 5 dicembre: siamo nel quarto turno della Coppa Italia 2019-2020, sfida dunque ad eliminazione diretta con la possibilità di andare ai tempi supplementari e ai calci di rigore. Onore al merito del Frosinone che si è portato fino a questo livello del torneo arrivando dal campionato di Serie B: Alessandro Nesta ha faticato a far girare la squadra e al momento sarebbe fuori dai playoff, anche se sabato si è preso un bellissimo 4-0 ai danni dell’Empoli e spera di essersi rilanciato. Il Parma invece ha sprecato la grande occasione per volare in classifica perdendo in casa contro il Milan: siamo già alla seconda beffa consecutiva, perché nel turno precedente i gialloblu si erano fatti riprendere dal Bologna, pareggiando al Dall’Ara, con un gol in pieno recupero. Roberto D’Aversa cerca dunque riscatto nella diretta di Parma Frosinone: vedremo se riuscirà a ottenerlo, nel frattempo noi possiamo fare una breve valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Frosinone, salvo variazioni di palinsesto, sarà trasmessa sui canali Rai Sport e Rai Sport +: appuntamento in chiaro per tutti ai numeri 57 e 58 del vostro telecomando, con la possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, semplicemente visitando il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PARMA FROSINONE

Anche in Parma Frosinone D’Aversa deve fare i conti con gli infortuni: Inglese e Karamoh sono out, possibilità per Cornelius al centro del tridente con Siligardi e Sprocati che potrebbero agire come esterni di accompagnamento. A centrocampo dovrebbe essere arrivata l’ora di Alberto Grassi, pronto a fare la mezzala; dall’altra parte potrebbe agire Hernani e dunque Brugman avrebbe il posto da regista davanti alla difesa. Dove, a proposito, Dermaku dovrebbe essere titolare; con lui ci sarà uno tra Bruno Alves e Iacoponi, sulle corsie invece si giocano il posto soprattutto Laurini e Gagliolo. Cambia anche il Frosinone, schierato con il 3-4-1-2: in porta Bardi va verso la conferma ma attenzione a Iacobucci, in difesa Szyminski contende il posto al terzetto Brighenti-Capuano-Ariaudo con uno dei tre che dovrebbe riposare, così come Paganini che a destra sarà sostituito da Salvi o Zampano. A sinistra invece il favorito dovrebbe essere Eguelfi, in mezzo Mattia Vitale e Haas sono candidati a iniziare la partita da interni. Nel reparto offensivo invece Matarese e Trotta potrebbero essere favoriti, con Ciano che eventualmente potrebbe agire da trequartista.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente i ducali partono con i favori del pronostico in Parma Frosinone: l’agenzia di scommesse Snai ha quotato a 1,63 volte la puntata il segno 1 che regola la vittoria casalinga, siamo invece ad un valore di 3,80 quanto messo sul piatto per il segno X che identifica l’eventualità del pareggio. Il segno 2 per il successo esterno dei ciociari vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 5,50 volte la vostra puntata.



