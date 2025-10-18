Diretta Parma Genoa Primavera, streaming video tv: due piacevoli sorprese di questo inizio di campionato (18 ottobre 2025)

DIRETTA PARMA GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 1-1): NIKOLAJEWSKI RISPONDE A NUREDINI!

Partenza a grandi ritmi tra Parma e Genoa. I Grifoni al 7′ si portano in vantaggio, grande iniziativa di Nuredini che fa tutto da solo e insacca di precisione alle spalle di Astaldi. All’11’ però il Parma trova già il pareggio: Ljsionok in uscita commette fallo su Nikolajewski, rigore che lo stesso Nikolajewski trasforma per l’1-1. Al 20′ il Parma va vicino alla rete del sorpasso: accelerazione di Tigani che piazza in area un pallone velenoso, Cardinali non arriva d’un soffio alla deviazione vincente. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE DIRETTA PARMA GENOA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Volete gustarvi il match della diretta Parma Genoa primavera in maniera assolutamente gratuita? Allora collegatevi per tempo al canale 60 del digitale terrestre ovvero Sportitalia, che offre anche il servizio di diretta streaming sulla propria app.

SI GIOCA

Ci siamo, pochissimi istanti ci separano dalla diretta di Parma Genoa Primavera, prima di immergerci nel rettangolo verde però cerchiamo di capire chi tra queste due compagini ha o meno il favore del pronostico dalla propria parte, da un punto di vista statistico. I ducali tengono un possesso medio del 48%, ma sono tra le squadre più efficaci sotto porta (1,6 xG con un 25% di conversione). Il Genoa controlla di più il ritmo (56% di possesso, 1,5 xG, 1,4 xA) ma tende a concretizzare meno rispetto alla mole di gioco prodotta.

Il Parma prevale sui piazzati (5,8 corner guadagnati contro 4,6), mentre i rossoblù corrono di più (10,7 km per giocatore, contro i 10,3 dei padroni di casa). Sulla carta, una gara bilanciata: il Parma più verticale e istintivo, il Genoa più paziente e metodico. Sarà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel nostro commento live che inizierà tra pochissimo, il fischio di inizio della diretta di Parma Genoa Primavera è alle porte, si comincia finalmente con il nostro commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

BIG MATCH

Possiamo tranquillamente definirle come due delle migliori squadre di queste prime sette giornate di campionato. La diretta Parma Genoa Priamvera d’altronde mette una contro l’altra la terza contro la capolista in questo sabato 18 ottobre 2025 alle ore 15:00.

Il Parma ha assaggiato l’amaro calice della sconfitta solo nell’ultimo turno con l’Atalanta. Per il resto due pareggi (Roma e Inter) e ben quattro vittorie maturate con Cremonese, Frosinone, Verona e Torino subendo in queste gare solo un gol.

Se i crociati sono partiti bene, il Genoa è stata addirittura la miglior squadra fin qui. Gli unici mezzi passi falsi, se così vogliamo chiamarli, sono stati i due 1-1 con Fiorentina e Cagliari. Vittore invece contro Lazio, Milan, Juventus, Roma e Bologna.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA GENOA PRIMAVERA

Il Parma Primavera si metterà in campo con il modulo 4-2-3-1 con Astaldi tra i pali, difeso dal pacchetto arretrato Mena, Drobnic, Conde e D’Intino. A centrocampo Tigani e Konate con Nwajei, Ciardi e Cardinali alle spalle di Mikolajewski.

Il Genoa Primavera risponderà con l’assetto tattico 4-3-3. Lysionok in porta, protetto da Doucoure, Kilsys e Kumar Celik. Nella zona nevralgica del campo Odero, Grossi, Lafont e Pallavicini. Attacco a tre con Carbone, Nuredini e Mendolia.