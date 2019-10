Diretta Parma Genoa/ Streaming video tv: Andreazzoli ancora in sella (Serie A)

Parma Genoa, che sarà diretta dal signor Paolo Valeri e si gioca domenica 20 ottobre alle ore 18.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I gialloblu si erano rilanciati con due vittorie consecutive contro Sassuolo e Torino in casa, ma prima della sosta sono caduti nel derby emiliano sul campo della Spal. Ai gialloblu è mancato il salto di qualità nelle ultime sfide, ma il Genoa non può permettersi di perdere altro terreno. Penultimi in classifica, i Grifoni hanno perso contro Lazio e Milan e hanno confermato il tecnico Aurelio Andreazzoli, che in caso di nuovo ko potrebbe tornare però di nuovo pesantemente in discussione, con la trasferta emiliana, al di là delle rassicurazioni del presidente Preziosi, che ha il sapore dell’ultima spiaggia per l’allenatore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Genoa, domenica 20 ottobre, sarà disponibile in esclusiva per tutti gli abbonati Sky sul canale 253 di Sky Sport. Ci sarà anche la possibilità di seguire il match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito skygo.sky.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA GENOA

Le probabili formazioni di Parma Genoa, domenica ottobre alle ore 18.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Il Parma del tecnico Roberto D’Aversa sarà schierato con un 4-3-3: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Risponderà il Genoa allenato da Aurelio Andreazzoli schierato con un 3-5-2: Radu; El Yamiq, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Pinamonti, Kouamé.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Parma Genoa, le quote dell’agenzia di scommesse Snai fanno cadere i favori del pronostico sulla formazione sarda. Vittoria interna quotata 2.35, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.25 mentre l’affermazione in trasferta viene invece offerta a una quota di 3.00. Per quanto riguarda il numero dei gol complessivamente realizzati dalle due squadre nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.00 e under 2.5 quotato invece 1.80.



