Diretta Parma Heidenheim streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole degli emiliani (oggi 9 agosto 2025)

DIRETTA PARMA HEIDENHEIM: ULTIMA AMICHEVOLE IN GERMANIA

Si avvicina il momento del debutto ufficiale, che per gli emiliani come per tante altre squadre sarà in Coppa Italia, allora avrà il sapore di una prova generale l’amichevole che ci attende alle ore 15.30 di oggi pomeriggio, sabato 9 agosto 2025, la diretta Parma Heidenheim allo stadio Voith Arena di Heidenheim an der Brenz per gli uomini di Carlos Cuesta.

L’Heidenheim è una squadra di Bundesliga e di conseguenza costituirà un rivale di buon livello, anche se nella scorsa stagione il club del Baden-Württemberg arrivò terzultimo in classifica e si è salvato solamente grazie allo spareggio con la terza della Serie B tedesca, come prevede il regolamento in Germania.

L’obiettivo fondamentale della salvezza nei rispettivi campionati accomuna comunque le due formazioni, il Parma ha già giocato contro un’altra squadra tedesca quest’estate, pareggiando 0-0 contro il Werder Brema, per poi ottenere un altro segno X, in questo caso per 1-1, nell’altro test internazionale disputato dal Parma contro gli spagnoli del Maiorca.

Un cammino che possiamo quindi considerare globalmente abbastanza positivo, adesso però si avvicina il momento in cui inizieremo a capire se la scommessa Cuesta potrà funzionare nel calcio italiano. Prima c’è il tempo per una prova generale in terra di Germania, quale sarà il verdetto della diretta Parma Heidenheim?

PARMA HEIDENHEIM IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Bella notizia per i tifosi emiliani, la piattaforma Dazn infatti oggi pomeriggio offrirà la diretta Parma Heidenheim in tv, naturalmente parliamo di una diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA HEIDENHEIM

Adesso come sempre analizziamo le scelte dei mister nelle probabili formazioni per la diretta Parma Heidenheim. I padroni di casa sono allenati da Frank Schmidt, che potrebbe scegliere un modulo 3-1-4-2 con i seguenti undici titolari: davanti al portiere Muller la difesa a tre con Vogek, Kolle e Traore; regista basso Rothweiler; qualche metro più avanti Ibrahimovic, Kerber, Niehues e Janes che agiranno quindi in appoggio ai due attaccanti Breunig e Schimmer.

La risposta di Carlos Cuesta e del suo Parma potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-2-1, nel quale in Germania potrebbero iniziare l’amichevole dal primo minuto per gli emiliani il portiere Suzuki; in difesa Delprato, Leoni e Ndiaye; a centrocampo il quartetto con Begic, Keita, Bernabé e Valeri mentre sulla trequarti ci aspettiamo Man e Almqvist ed infine come prima punta del Parma spazio probabilmente a Pellegrino.