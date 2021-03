Diretta Parma Inter (Serie A)/ Streaming video tv: Conte favorito, niente scherzi

DIRETTA PARMA INTER: CONTE VUOLE ALLUNGARE SUL MILAN!

Parma Inter, in diretta dallo stadio Ennio Tardini della città emiliana alle ore 20.45 di questa sera, giovedì 4 marzo 2021, è il posticipo che chiuderà la venticinquesima giornata della Serie A 2020-2021, il turno infrasettimanale che sta caratterizzando questo inizio del mese di marzo. Sulla carta, la diretta di Parma Inter sembra essere una partita scontata, a causa dei ben 41 punti di differenza in classifica in favore dei nerazzurri di Antonio Conte, che giungono alla partita sulla scia di una eccellente striscia di vittorie, ultima delle quali domenica contro il Genoa, con una raffica di gol segnati e difesa quasi imperforabile. L’Inter è in forma e si è presa la testa della classifica, adesso però bisogna continuare a correre senza sottovalutare le partite sulla carta più facili come appunto potrebbe essere Parma Inter. Gli emiliani di Roberto D’Aversa navigano in cattive acque, ma stanno dando segnali di risveglio: arrivano da due pareggi consecutivi contro l’Udinese in casa e poi sul campo dello Spezia ed in entrambi i casi erano andati avanti di due gol. Basterà per mettere paura alla capolista?

DIRETTA PARMA INTER IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Inter sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati sui canali di Sky Sport, essendo compresa fra le sette partite di questa giornata di Serie A visibili solamente sulla televisione satellitare. Di conseguenza, gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video che sarà fornita loro tramite il noto servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA INTER

Scopriamo adesso anche le ultime notizie circa le probabili formazioni di Parma Inter. Roberto D’Aversa dovrebbe rilanciare Bani titolare in difesa, dove Busi è candidato alla maglia di terzino destro perché Conti è acciaccato. A centrocampo torna Brugman, che ha scontato la squalifica e affiancherà Hernani e Kurtic, permettendo a Kucka di giocare nel tridente d’attacco, reparto dove il Parma ha diverse assenze e che dovrebbe essere completato da Mihaila e l’ex Karamoh. Nell’Inter, Antonio Conte dovrebbe fare poco turnover: rientra Hakimi dalla squalifica, ancora da assegnare il posto sull’altra fascia, dove potenzialmente sono in corsa in tre (Perisic, Darmian e Young). Vidal potrebbe insidiare Eriksen, che è tornato a giocare da titolare dopo tanta panchina, mentre in attacco Sanchez spera, ma sembra ancora favorito Lautaro Martinez per formare la “solita” coppia con Lukaku.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Parma Inter secondo le quote dell’agenzia Snai. Partono nettamente favoriti gli ospiti, dunque il segno 2 è quotato a 1,27, mentre poi si sale già a quota 5,75 in caso di segno X per il pareggio e fino a 11 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria casalinga del Parma.



