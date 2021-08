Diretta/ Parma Inter streaming video tv: Inzaghi già sotto pressione (amichevole)

DIRETTA PARMA INTER: ANTIPASTO DI SERIE A!

Parma Inter, in diretta domenica 8 agosto 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida amichevole molto importante nel cammino precampionato di entrambe le squadre. Il Parma alza il tiro degli impegni in un cammino verso un campionato di Serie B da affrontare da protagonista, l’Inter è già sotto pressione con le notizie dal mercato che parlano di un probabile addio di Romelu Lukaku. Una partenza che sicuramente metterebbe in allarme Simone Inzaghi, dopo aver perso già Hakimi e con un mercato che finora ha portato solo Calhanoglu a parametro zero come rinforzo significativo.

Se davvero però il centravanti belga venisse ceduto a una cifra superiore ai cento milioni di euro, sicuramente il mercato dei Campioni d’Italia subirebbe un’accelerata significativa. Nel frattempo il nuovo tecnico interista si affida alla rivelazione del precampionato in attacco, l’uruguagio Satriano. Parma con Gigi Buffon in porta, rivale di mille sfide tra la Juventus e nerazzurri, squadra ambiziosa che punta a salire subito in Serie A dopo la retrocessione della passata stagione.

DIRETTA PARMA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Inter sarà trasmessa su Sky Sport, canale 252 della piattaforma satellitare. Sarà inoltre possibile per tutti gli abbonati alla Pay tv satellitare seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA INTER

Le probabili formazioni di Parma Inter, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Enzo Maresca schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Buffon; Sohm, Balogh, Valenti, Gagliolo; Man, Juric, Brugman; Brunetta, Benedyczak, D. Iacoponi. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Satriano, Pinamonti.

