Diretta Parma Juventus/ Streaming video DAZN: la Juve riprende la marcia? (Serie A)

DIRETTA PARMA JUVENTUS: PIRLO NON PUÒ SBAGLIARE

Parma Juventus è in diretta dallo stadio Ennio Tardini, alle ore 20:45 di sabato 19 dicembre: nel terzo anticipo della 13^ giornata per la Serie A 2020-2021 ritroviamo in campo i bianconeri, che sono reduci dal pareggio interno contro l’Atalanta. Una grande occasione sprecata per avvicinare la vetta, che invece rimane a 4 punti: Andrea Pirlo è ancora imbattuto e tutto sommato il suo progetto si sta sviluppando, ma ci sono ancora troppe pause di rendimento anche se, mercoledì, c’è stato soprattutto un rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo a impedire la vittoria.

Non ha festeggiato nemmeno il Parma, che però si può dire soddisfatto del pareggio casalingo contro il Cagliari: un punto che contribuisce a muovere la classifica, anche qui – sia pure in un contesto totalmente diverso – possiamo dire che i ducali siano sulla strada buona secondo le indicazioni e le idee di Fabio Liverani. La diretta di Parma Juventus ci presenta una partita meno scontata di quanto possa sembrare; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, proviamo a ipotizzare in che modo i due allenatori potrebbero schierarle nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA PARMA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Juventus sarà visibile sul canale 209 del decoder satellitare, ovvero DAZN1: l’appuntamento infatti è disponibile anche per gli abbonati Sky da almeno tre anni, grazie alla sinergia tra le due emittenti. Naturalmente la partita sarà visibile dai clienti DAZN con il consueto servizio della diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o anche servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA JUVENTUS

Anche per Parma Juventus Pirlo potrebbe affidarsi al 4-4-2, che sembra essere diventato il suo modulo di riferimento: davanti a Szczesny agirebbero dunque Bonucci e De Ligt come centrali, con Cuadrado a destra e uno tra Frabotta e Alex Sandro che potrebbe prendere il posto di Danilo. Da valutare le condizioni di Arthur, ma è già pronto Rabiot che farebbe coppia con McKennie; in questo modo Kulusevski potrebbe prendere il posto a destra con Federico Chiesa sull’altro versante, davanti la coppia Morata-Ronaldo. Tuttavia lo svedese, grande ex della partita, potrebbe essere impiegato sulla trequarti con centrocampo a tre; in quel caso rischierebbe il posto Chiesa.

Nel 4-3-3 di Liverani sarà out Giuseppe Pezzella, e quindi Gagliolo torna titolare a sinistra; dall’altra parte giocherà Iacoponi, con coppia centrale formata da Osorio e Bruno Alves a protezione di Sepe. A centrocampo abbiamo già rivisto Kucka; il quale potrebbe anche agire come esterno tattico nel tridente, liberando una maglia in mediana e favorendo così la titolarità di Hernani. Il brasiliano andrebbe a giocare sulla mezzala al fianco di Scozzarella, con Kurtic a completare il reparto; avvicendamento al centro dell’attacco con Cornelius pronto a riprendersi il posto a scapito di Inglese, conferma praticamente scontata per Gervinho come altro laterale e Karamoh resta in ballottaggio.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico per Parma Juventus emettendo le quote, dunque andiamo a vedere quanto stabilito dal bookmaker. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 7,75 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 5,00 volte la vostra giocata, infine il successo ospite, per il quale dovrete puntare sul segno 2, ha un valore corrispondente a 1,38 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA