Diretta Parma Juventus/ Streaming video tv: i campioni aprono al Tardini (Serie A)

Parma Juventus si gioca in diretta dallo stadio Ennio Tardini, sabato 24 agosto alle ore 18:00, ed è dunque la partita che apre ufficialmente la Serie A 2019-2020. Ancora una volta sono i campioni d’Italia a giocare per primi: la Juventus punta il nono scudetto consecutivo ma guarda ovviamente alla Champions League come grande obiettivo stagionale. L’estate ha portato grandi novità, non tanto in una rosa comunque modificata quanto nell’addio di Massimiliano Allegri cui ha fatto seguito la firma di Maurizio Sarri, debilitato da una polmonite e dunque oggi assente. Il toscano dovrà riuscire in poco tempo a schierare una squadra convincente, pensando anche ad un calciomercato non ancora chiuso; il Parma dal canto suo vuole salvarsi con minori rischi rispetto a quelli vissuti lo scorso anno, e sa di potersi anche inerpicare fino alla parte alta della classifica. Per la terza volta nelle ultime nove stagioni questa partita arriva alla prima giornata, e come l’anno scorso si gioca presto: aspettando la diretta di Parma Juventus andiamo a vedere quali possono essere le scelte dei due allenatori, leggendo in maniera approfondita le probabili formazioni del match.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Juventus sarà un’esclusiva riservata agli abbonati della televisione satellitare: i canali cui fare riferimento in questo caso sono Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport 251 (con abbonamento al pacchetto Calcio), in alternativa come sempre sarà possibile seguire la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie al servizio di diretta streaming video mediante l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA JUVENTUS

Roberto D’Aversa ha le idee chiare alla vigilia di Parma Juventus: il suo 4-3-3 è già formato, con una difesa che prevede Bruno Alves e Iacoponi davanti a Sepe e due terzini in Laurini e Gagliolo. A centrocampo il volto nuovo è quello di Hernani, che avrà subito le redini della manovra con il supporto di Barillà; da valutare le condizioni di Kucka, in caso di forfait dello slovacco è pronto Alberto Grassi mentre il tridente offensivo verrà composto da due frecce esterne come Karamoh e Gervinho e da Inglese, cui il Napoli ha rinnovato il prestito. La Juventus si dispone ovviamente con modulo speculare: ce la fa Cristiano Ronaldo, al momento Dybala è in vantaggio sulla concorrenza per fare il centravanti e Bernardeschi dovrebbe rappresentare il laterale di destra. Qualche dubbio a centrocampo dove Khedira e Rabiot dovrebbero partire titolari a scapito di Ramsey (ancora non al top) e Matuidi; da ricordare che il tedesco ha segnato due volte il primo gol del campionato. Dietro, De Ligt più di Bonucci per affiancare Chiellini, Danilo già titolare a destra e Alex Sandro unico terzino sinistro di ruolo; in porta Szczesny perchè le gerarchie sono chiare, Buffon (grande ex al Tardini) sarà la riserva del polacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Parma Juventus vede i bianconeri partire nettamente favoriti nel pronostico: l’agenzia di scommesse Snai ha valutato 1,32 volte la somma messa sul piatto l’eventualità del loro successo (segno 2) mentre per la vittoria interna dei ducali la quota è di 9,75 volte la puntata (e dovrete giocare il segno 1). L’ipotesi del pareggio viene regolata dal segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra pari a 5,00 volte quanto investito con questo bookmaker.



