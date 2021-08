DIRETTA/ Parma Lecce streaming video tv: sono ben 44 i precedenti ufficiali

DIRETTA PARMA LECCE: LO STORICO

Nell’attesa del fischio d’inizio della diretta tra Parma e Lecce, pure ci pare necessario dare uno sguardo al ricco storico che unisce i due club, oggi protagonisti. Dati alla mano possiamo allora raccontare di ben 44 precedenti ufficiali, questi segnati dal 1929 a oggi e pure in occasione del secondo e primo campionato nazionale, come anche in Coppa Italia: nel complesso emergono dunque nel confronto 22 successi dei ducali e solo 9 affermazioni dei giallorossi, come pure 13 pareggi. Vale poi la pena di ricordare che l’ultimo testa a testa tra Parma e Lecce è recente e risale all’edizione 2019-20 del campionato di Serie A (ma ricordiamo che i due club si sfideranno anche quest’anno, ma in cadetteria). Allora nel doppio confronto ricordiamo il successo netto dei ducali in casa per 4-0, come pure la vittoria ancora dei gialloblu nel match di ritorno. (agg Michela Colombo)

DIRETTA PARMA LECCE STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH DI COPPA ITALIA IN TV

Ricordiamo a tutti gli appassionati che tutte le partite della Coppa Italia 2021/22, e dunque anche Parma Lecce di quest’oggi, saranno trasmesse in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti sui canali Mediaset, in questo caso su Italia 1. La sfida sarà poi visibile anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset. CLICCA QUI PER VEDERE IN STREAMING PARMA LECCE.

SFIDA TRA BIG DI SERIE B!

Parma Lecce, in diretta domenica 15 agosto 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Anticipo di big match tra due pretendenti al salto di categoria nel campionato di Serie B. Il Parma riparte da Gigi Buffon in porta e da una campagna acquisti ambiziosa per il campionato cadetto, per cercare un’immediata risalita dopo la retrocessione della passata stagione. I piani del presidente Krause andranno però verificati in un torneo lungo e competitivo come quello di Serie B, in cui proprio il Lecce potrebbe ricoprire il ruolo di una delle antagoniste principali degli emiliani.

Con Marco Baroni in panchina i salentini proveranno a rilanciarsi dopo la delusione della scorsa stagione: con Eugenio Corini allenatore il Lecce è arrivato prima a un passo dalla promozione diretta, persa poi nella volata con la Salernitana. Quindi, nei play off la delusione contro il Venezia, che è riuscito ad eliminare in semifinale i giallorossi che sembravano favoriti quantomeno per andare a giocarsi la finale. Ora parte un nuovo ciclo, col mercato che dovrà comunque ancora dire qualcosa per rinforzare la squadra in quella che potrebbe essere una corsa molto difficile.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA LECCE

Le probabili formazioni di Parma Lecce, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Enzo Maresca schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sepe, Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella, Hernani, Brugman, Kucka, Karamoh, Cornelius, Mihaila. Risponderà il Lecce allenato da Marco Baroni con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gabriel, Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo, Majer, Tachtsidis, Hjulmand, Henderson, Coda, Pettinari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ennio Tardini di Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.



